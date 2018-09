Die Regierungsbildung in Schweden dürfte ähnlich wie in Deutschland nach den Bundestagswahlen äußerst kompliziert werden. (Paul Zinken/dpa)

Wie in vielen anderen europäischen Ländern haben auch die Parlamentswahlen in Schweden eines verdeutlicht: Die großen Volksparteien finden bei ihren Wählern immer weniger Gehör. In Schweden, dem einstigen Vorzeigeland der europäischen Sozialdemokratie, musste Ministerpräsident Stefan Löfven am Sonntag eine herbe Niederlage einstecken.

Seine Sozialdemokraten erzielten das schlechteste Ergebnis in der mehr als einhundertjährigen Geschichte der Partei. Und auch die Konservativen können sich mit einem ihrer schwächsten Ergebnisse nicht als Sieger fühlen. Die ausländer- und europafeindlichen Schweden­demokraten stiegen dagegen wie erwartet zur zweitgrößten politischen Kraft auf und werden indirekt die künftige Politik mitbestimmen.

Obwohl die Einwanderungspolitik den Wahlkampf beherrschte, hat keine der beiden großen Volksparteien in Schweden die Ängste und Unzufriedenheit der Bevölkerung bei dem Thema ernst genommen. Viele Schweden wurden auf den großen Zustrom von Asylbewerbern nicht vorbereitet. Der von der rot-grünen Regierung in Stockholm zuletzt vollzogene harte Schwenk hin zu einer restriktiven Einwanderungspolitik verschreck­te die sozialdemokratische Klientel.

Die Regierungsbildung dürfte ähnlich wie in Deutschland nach den Bundestagswahlen äußerst kompliziert werden. Denn weder der rot-grüne noch der bürgerliche Block hat eine eigene Mehrheit erzielt. Mit den Schwedendemokraten gibt es zudem einen dritten politischen Block, mit dem niemand zusammenarbeiten will. Eine Große Koalition wie in Deutschland ist in Schweden wegen großer Berührungsängste bislang undenkbar.

Die Sozialdemokraten, die den schwedischen Wohlfahrtsstaat entscheidend geprägt haben, müssen wie viele ihrer Schwesterparteien in Europa ihre Rolle in einer komplizierter gewordenen Welt neu überdenken. Ein „Wir schaffen das“ reicht vielen genauso wenig wie die schwedische Variante „Öffnet eure Herzen“. Es ist kälter geworden. Auch in Schweden.