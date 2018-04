Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident (CSU), hängt ein Kreuz im Eingangsbereich der bayerischen Staatskanzlei auf. (dpa)

Markus Söder steht nicht ganz zu unrecht im Ruf, einer der unverfrorensten Politiker dieser Republik zu sein. Dieser zweifelhafte Ruf hat seiner Karriere bislang jedoch nicht geschadet. Gegen den Willen von CSU-Boss Horst Seehofer hat der Mann aus Franken den Sprung in den Ministerpräsidenten-Sessel geschafft.

Nichtsdestotrotz: Auch im neuen Amt bleibt Söder seinem Stil von Politik treu. Er versteht sie als immerwährende Realityshow, ein bayerischer Hobby-Trump. In diesem Denken sind Wahrheit und Fakten belastbare Parameter. Obwohl: Politik beginne mit dem Betrachten der Wirklichkeit, gibt Söder gern als Motto aus. Da gebe es im Land der Bayern einiges anzupacken: bezahlbaren Wohnraum schaffen, die irrlichternde Bildungspolitik korrigieren, Infrastruktur sanieren.

Stattdessen ruft Söder zum Kreuzzug auf. Im konkreten Fall mit Heimvorteil. Das christliche Erbe muss nicht mehr im Heiligen Land verteidigt werden, sondern vor der Haustür. Ab 1. Juni soll im Eingangsbereich von jeder bayerischen Behörde ein Kruzifix hängen. Déjà-vu: Einst gab es sie in jedem Klassenzimmer, bis das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1995 dem anachronistischen Spuk ein Ende bereitete.

Das Kreuz widerspreche der religiösen Neutralitätspflicht des Staates, so befanden die Richter. Thema durch? „Na, mia san mia in Sachen Leitkultur“, hallt es aus der CSU. Der Söder Markus nimmt nun einen neuen Anlauf: Er definiert das Kreuz nicht mehr als christliches Glaubenssymbol, sondern als Ausdruck deutscher Kulturtradition. So gesehen könnte man auch ein Schwert in jeder Behörde aufhängen.

Durchtriebenes Spiel

Eine Art Schwert ist aber auch das neue amtliche Kruzifix: Nur symbolisch, versteht sich, steht es für den Kampf der Kulturen. Reconquista auf bayerisch! Söder sagt es nicht offen, aber der Hintergrund seiner Kreuz-Aktion ist klar: Sie richtet sich natürlich nicht gegen Buddhisten, Hindus oder wen auch immer, sondern gegen Muslime.

Die versteckte Botschaft an den Wänden von Wasserwirtschafts- und Katasterämtern: Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Mit solch einem Slogan kann man Wahlen gewinnen – glaubt Söder zumindest. Zufällig wählen die Bayern im Oktober ein neues Landesparlament. Dumm nur, dass sich dieses durchtriebene Spiel zu etwas entwickelt, was den Kickern vom FC Bayern schon lange nicht mehr passiert ist: ein Eigentor.

Ausgerechnet die großen christlichen Kirchen haben sich klar von diesem Vorstoß distanziert. Ist ja auch unverschämt, wenn das Kreuz für niedere weltliche Zwecke wie einen Wahlerfolg herhalten muss. Auch im Internet gibt es jede Menge Spott. Ein User fragt: „Was kommt als nächstes? Ablassbriefe aus dem Finanzamt? Weihwasser im städtischen Freibad?“

Und dann diese verunglückten Bilder: Söder hängt vor versammelter Fotografenschar ein Kreuz im Eingangsbereich der Staatskanzlei. Doch die Ausleuchtung erzeugt ungewöhnlich starke Kontraste. Die spiegeln sich in seinem Gesicht wieder – es hat leicht diabolische Züge.