Sie hält eine Hand lässig am Steuer, ihre dunklen Haare fallen perfekt, das Weiß ihrer Kleidung schmiegt sich gegen den Sand und die sanften Dünen im Hintergrund. Prinzessin Haifa bint Abdullah Saud, eine von mehr als 20 Töchter des verstorbenen Königs Abdullah, hat sich so auf dem Fahrersitz eines Luxusautos für die Titelseite der Modezeitschrift „Vogue Arabia“ ablichten lassen, um ein historisches Datum für die Frauen in Saudi-Arabien zu feiern. An diesem Sonntag erlaubt das Königreich ihnen als letztes Land der Erde das Autofahren. „In unserem Land gibt es ein paar Konservative, die Veränderung fürchten. Ich selbst unterstütze diese Veränderungen mit großer Begeisterung“, ließ das Magazin die Prinzessin zu Wort kommen. „Schamlos und unsensibel“, kritisierten saudische Frauen den „Vogue“-Titel. Die Prinzessin habe sich nie für die Rechte von Frauen eingesetzt und sei als Mitglied des Königshauses stets privilegiert genug gewesen, einen eigenen Fahrer zu haben.

Im September 2017 hatte der junge Kronprinz Mohammed bin Salman die Aufhebung des Autofahrverbotes mit einer Reihe anderer Modernisierungsmaßnahmen angekündigt, wie etwa die Eröffnung von Kinos im Königreich. Mit großem Presseaufgebot händigte die Regierung Anfang Juni den ersten zehn Frauen eine Fahrerlaubnis aus.

Doch während die elegante Prinzessin am Steuer eines roten Mercedes 450 SL das Bild einer eines Landes vermittelt, dass es in Zukunft mit der Glitzermetropole Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufnehmen will, ist von einer echten Aufbruchstimmung in eine weniger repressive und mehr demokratische Gesellschaft kaum etwas zu spüren. Ausgerechnet um die 20 saudischen Aktivistinnen, die jahrelang für eine Aufhebung des Fahrverbotes gekämpft hatten, sind in den vergangenen Wochen festgenommen worden. Amnesty International erklärte, dass sie trotz der bevorstehenden Aufhebung des Autofahrverbotes für Frauen „sehr besorgt über die allgemeine Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien“ sei.

Den verhafteten Frauen wird unter anderem Spionage vorgeworfen, eine Straftat, für die ihnen bis zu 20 Jahren Gefängnis droht. Die drei unerschrockensten Kritikerinnen, Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef und Eman al-Nafjan, sind auch Mitte Juni weiter in Haft. Alle drei hatten in der Vergangenheit mit Autofahraktionen dem saudischen Verbot getrotzt und waren mehrfach deswegen verhaftet worden.

Die Inhaftierungen von Frauen wie Al-Hathloul haben ihre Warnwirkung nicht verfehlt. Viele progressiven Kräfte in Riad schweigen jetzt lieber oder loben die Reformen. Manche, die bei Twitter ihre Meinung sagte, hat nun aufgehört, sich zu politischen Dingen zu äußern. Nur zu frisch ist die Erinnerung an die Gruppe hochrangiger Männer, die wochenlang im Ritz-Carlton-Hotel in Riad eingesperrt war und dort zum Teil auch gefoltert wurde.

Der wohl prominenteste Häftling der Gruppe, Alwaleed bin Talal, der reichste Mann im Mittleren Osten, war Ende Januar nach drei Monaten Arrest freigelassen worden. In einem Interview bezeichnete der Milliardär seine Verhaftung als ein „reines Missverständnis“ und sagte, er habe die Wochen angenehm mit Schwimmen, Sport und Fernsehen verbracht. Doch offenbar behält sich nun der Kronprinz das letzte Wort bei den Investitionsentscheidungen von bin Talals Firmen vor.

Dies zeigt, mit welcher Macht, unbequeme Kräfte zum Verstummen gebracht werden und welch enge Grenzen die Reformbemühungen des Kronprinzen haben. Jüngst wurde Ahmed al-Khatib, Chef der staatlichen Behörde für die Unterhaltungsindustrie, fristlos entlassen. Er hatte sich offenbar mit einem Auftritt des „Cirque de Soleil“ in Riad zu viele Feinde unter konservativen Kräften gemacht, die Anstoß an den teils eng anliegenden Kostümen der Zirkusdarsteller nahmen.

Auch wenn Frauen nun das Autofahren erlaubt ist, bleibt doch das umstrittene Gesetz der männlichen Dominanz über Ehefrauen und Töchter bestehen. Frauen in Saudi-Arabien brauchen auch mit einem gültigen Führerschein weiterhin die Erlaubnis eines männlichen Angehörigen, um auf Reisen zu gehen, eine Arbeit aufzunehmen oder heiraten zu können. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisiert dieses Gesetz als „das größte Hindernis für Frauen“ in Saudi-Arabien.

Offenbar soll Luxus und hedonistischen Konsum, für die Saudi-Arabiens Elite bislang gern über das Wochenende in das benachbarte Dubai fuhr, künftig kein Tabu mehr sein. Doch politisch soll sich im Königreich hingegen nichts grundlegend ändern.