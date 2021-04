Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden: Das Bundeskabinett hat für eine bundesweite Notbremse gestimmt. (Sina Schuldt /dpa)

Das Bundeskabinett hat die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag in Berlin. Damit müssen sich die Menschen in weiten Teilen Deutschlands auf Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden nach bundesweit verbindlichen Vorgaben einstellen.

