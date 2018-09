62 Prozent sind zufrieden

Regierung in Rom genießt großen Rückhalt in Italien

Die Regierung aus rechter Lega und Fünf-Sterne-Bewegung in Rom genießt großen Rückhalt in der italienischen Bevölkerung. In einer neuen Umfrage zeigten sich 62 Prozent der Befragten zufrieden mit dem Kabinett von Regierungschef Giuseppe Conte, wie die Zeitung „La Repubblica“ berichtet.