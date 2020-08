Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron macht weitere 100 Milliarden Euro für Krisen-Hilfen locker. (Kamil Zihnioglu /AP Pool /dpa)

Eigentlich hätte der neue Wiederaufbau-Plan für die durch das Coronavirus gebeutelte französische Wirtschaft in dieser Woche vorgestellt werden sollen. 100 weitere Milliarden Euro will die Regierung in Krisen-Hilfen investieren, zusätzlich zu den bereits gewährten 460 Milliarden, die stark branchenspezifisch verteilt wurden, vor allem an die Luftfahrt-, Automobil- und Tourismus-Industrie. Diesmal geht der Löwenanteil des Pakets von 30 Milliarden Euro in die Unterstützung der Energiewende, die in Frankreich als „ökologischer Übergang“ bezeichnet wird. Umweltfreundliche Technologien und Innovationen sollen speziell gefördert und Hilfen an ökologische Auflagen geknüpft werden, um das Land für die Zukunft zu rüsten und die Klimaziele einzuhalten. Ein kluges Vorgehen – sofern die Umsetzung gelingt und es nicht bei Ankündigungseffekten bleibt.

Angesichts der jüngsten Entwicklungen entschieden Präsident Emmanuel Macron und sein neuer Premierminister Jean Castex, den neuen 100-Milliarden-Plan aber erst nächste Woche zu präsentieren. Zu angespannt erschien ihnen die Lage angesichts rapide ansteigender Infektionszahlen. Zuletzt wurden täglich mindestens 2000 Neu-Infektionen gezählt – eine deutliche Steigerung, während die Anzahl der Tests mit knapp 700.000 pro Woche gleich blieb.

Von einer zweiten Welle will Gesundheitsminister Olivier Véran nicht sprechen, aber er nennt die Lage „riskant“. In Städten wie Marseille und Nizza sowie in großen Teilen von Paris gilt künftig auch auf der Straße eine Maskenpflicht. Gerade hat das Robert-Koch-Institut die Hauptstadt sowie die südfranzösische Region Provence-Alpes-Côte d‘Azur zum Risikogebiet erklärt. Ein Schlag für betroffenen Orte, die stark vom Tourismus abhängig sind.

Keine überzeugende Alternative in Sicht

In Frankreich herrschen Unruhe und Nervosität vor. Gerade bestätigte eine Umfrage, dass 77 Prozent der Befragten finden, Präsident Macron solle seine Politik ändern, so wie er es versprochen hat. Nur 34 Prozent glauben hingegen, dass er das auch tun wird. Eine überzeugende Alternative scheint allerdings auch nicht in Sicht: 49 Prozent der Franzosen sagen, es gebe keine politische Persönlichkeit, der sie zutrauen, die Lage zu bessern. Die Politikverdrossenheit eines großen Teils der französischen Gesellschaft ist seit Langem eine Konstante. Auch der einstige Hoffnungsträger Macron konnte ihr nichts entgegensetzen. Er stößt auf dieselbe Ablehnung wie seine Vorgänger.

Zwar stimmt es, dass die Regierung bei Ausbruch der Pandemie Fehler gemacht hat. Die Kommunikation erschien schlingerhaft, Macrons Kriegs-Rhetorik unpassend, und das Gesundheitswesen erwies sich als überfordert. Bis dahin war den Franzosen immer eingebläut worden, das System sei zwar teuer, aber auch das beste der Welt. Doch die Regierung versucht seither erkennbar, Fehler zu korrigieren. So versprach sie, von den zentralistischen Entscheidungsstrukturen abzugehen, die sich während der Pandemie als nachteilig erwiesen hatten.

Das Misstrauen der Menschen aber blieb. Dass der Staat nicht pauschal Schutzmasken für sechs Millionen Schüler finanziert, die ab September wieder in den Unterricht gehen, sondern nur sozial benachteiligten Familien helfen will, führte zu einem Aufschrei. Das Argument, dass kein Land der Welt Gesichtsmasken für alle Schüler bereitstellt, wird einfach überhört. Die Erwartungshaltung ist einfach da.

Bei der Finanzierung von Kurzarbeit für zeitweise bis zu acht Millionen Arbeitnehmer gehört der französische Staat hingegen mit zu den großzügigsten. Entschlossen wurde viel Geld in die Hand genommen, um eine Verschärfung der Situation und der sozialen Krise – die auf die gesundheitspolitische und die wirtschaftliche folgt –, zu verhindern. Alle, die der Regierung reflexhaft „neoliberale Anwandlungen" vorwerfen, sind daher im Unrecht. Dazu gehört auch Philippe Martinez, der Chef der Gewerkschaft CGT, der für Mitte September zu einem Streiktag aufgerufen hat. Doch Frankreich braucht nicht mehr Spaltung, sondern mehr Einigkeit. Nicht Streik ist die richtige Antwort auf die Notlage – sondern der Dialog.