Hintergrund ist die Sorge vor Bildmanipulationen. (Sebastian Gollnow/dpa)

Nach deutlicher Kritik an der vorgelegten Neuregelung für Passfotos erwägt die Bundesregierung einem Medienbericht zufolge eine Entschärfung der Reform. Die Bundesregierung wolle „insbesondere die Möglichkeiten einer Zulassung vertrauenswürdiger Fotografen bei der Erstellung von Ausweisbildern“ prüfen, zitierten „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ (Freitag/Online) aus einem ihnen vorliegenden Schreiben des Bundesinnenministeriums an den FDP-Bundestagsabgeordneten Christoph Hoffmann. Positiv äußert sich das Ministerium darin demnach auch zu der Möglichkeit einer „digitalen Übertragung des Passbilds“ von Fotografen an die Behörden.

Der Entwurf des Innenministeriums sieht bisher vor, dass Fotos für einen Pass oder Personalausweis künftig nur noch bei der zuständigen Behörde gemacht werden dürfen. Grund ist die Sorge vor Bildmanipulationen. Unter anderem Fotohändler kritisieren das Vorhaben scharf und befürchten Millioneneinbußen.(dpa)