Kurz nachdem Thomas Kemmerich, Anführer einer Fünf-Personen-Fraktion und am 27. Oktober nur äußerst knapp in den Erfurter Landtag gekommen, aufgestanden ist und „Ja, ich nehme die Wahl an“ sagt, schickt sich als erste die Landes- und Fraktionsvorsitzende der Linken an, ihrem künftigen Ministerpräsidenten zu gratulieren. Susanne Hennig-Wellsow geht die Stufen hinauf zum Podium des Landtags, mit ausladenden Schritten und einem Strauß weißer Blumen – und wirft ihn Thomas Kemmerich vor die Füße. Verbeugt sich kurz, wendet sich ab. „Schämt euch“, ruft einer aus der Linksfraktion Richtung der bisherigen Oppositionsparteien FDP und CDU. Der unterlegene Bodo Ramelow (Linke) verlässt mit völlig versteinerter Miene den Plenarsaal, anschließend wird Kemmerich von der Landtagspräsidentin vereidigt. Er spricht die Formel nach, ergänzt um die Worte: „So wahr mir Gott helfe.“

Was hier am Mittwochmittag passiert, ist ein Schock schlechthin – und die Linke kann es nicht fassen. Im dritten und entscheidenden Wahlgang hat der Landtag von Thüringen den FDP-Landes- und Fraktionschef Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt. Er bekam 45 Stimmen, eine mehr als der seit 2014 amtierende Bodo Ramelow. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte kommt damit der Regierungschef eines Bundeslandes mit Unterstützung der AfD ins Amt. Während der von der AfD aufgestellte Kandidat für das Amt, der Bürgermeister der im Unstrut-Hainich-Kreis gelegenen Gemeinde Sundhausen, Christoph Kindervater, null Stimmen erhält.

„Wir haben vorher alle Optionen durchgespielt", sagt Linken-Fraktionschefin Hennig-Wellsow. Doch auf diese ist die Linke, die fünf Jahre mit SPD und Grünen regiert hat und das in einer Minderheitsregierung auch fünf weiter Jahre wollte, nicht gekommen. „Von langer Hand“ sei die Geschichte eingefädelt worden, „Tricks und Zockerei“ wirft sie CDU und FDP vor. Nur, dass die Signale, die es angeblich gab, nicht bei der Linken und wohl auch nicht bei SPD und Grünen ankamen, die erst am Dienstag ihren neuen Regierungsvertrag vorgestellt hatten.

Dabei hatte der Tag noch fast freundschaftlich begonnen. 40 Minuten nahm sich Ramelow vor Beginn der Landtagssitzung Zeit für ein Gespräch mit der FDP-Fraktion. Er bietet Gespräche an über die Wünsche der FDP nach Bürokratieabbau. Kemmerichs Sprecher Thomas Philipp Reiter sagt danach: „Ramelow ist ein netter freundlicher Mann, der es erfolgreich versteht, die Grenzen zwischen dem Extremismus in seiner Partei und seiner Umgänglichkeit zu verwischen.“ Kemmerich selbst sagt über das Gespräch der FDP-Fraktion mit Ramelow, dies sei „ein Akt der gegenseitigen Höflichkeit“ gewesen, habe ansonsten aber „nichts Neues“ gebracht.

Ins Messer laufen lassen

Dass jedoch nicht alles so freundlich für Ramelow und die Linke weitergehen würde, zeichnet sich für Beobachter und ihn selbst noch nicht einmal nach den ersten beiden, für ihn verloren gegangenen Wahlgängen ab. Ramelow steht in der Sitzungspause vor dem dritten mit Parteifreunden beieinander: „Wir haben fröhlich und respektvoll miteinander geredet“, sagt er über das Gespräch mit Kemmerich. Wenn das stimmt, hat die FDP den Linken-Politiker ins Messer laufen lassen. Die CDU soll schon am Vorabend Zustimmung für Kemmerich bei dessen Nominierung im dritten Wahlgang signalisiert haben.

Für den Fall seiner Wahl hatte Kemmerich am Dienstag der SPD Avancen gemacht. Er kandidiere nicht, um bestimmten Personen zu Ministerämtern zu verhelfen, sondern um Rot-Rot-Grün abzulösen, sagte er der Zeitung „Freies Wort“. „Daher müssten auch nicht alle jetzt noch amtierenden Minister ausgetauscht werden, zum Beispiel die der SPD.“ Doch die Sozialdemokraten wollen von diesem Angebot des nun gewählten Regierungschefs nichts wissen, wie Landeschef Wolfgang Tiefensee sagt. Ein Verbleib im Amt unter einem FDP-Ministerpräsidenten Kemmerich komme für ihn nicht infrage.

Ramelow, da ist es gegen 13 Uhr, gibt sich noch entspannt, plaudert über die Geschehnisse um den Semperopernball in Dresden. Was AfD und FDP wohl jetzt, im dritten Wahlgang, tun werden? „Keine Ahnung“, sagt er. Und erzählt noch einmal ausführlich, welche Reize eine Minderheitsregierung haben könne. Im ersten Wahlgang hatte ein Abgeordneter aus den Reihen der Opposition für ihn als rot-rot-grünen Kandidaten gestimmt, im zweiten Wahlgang waren es schon zwei. „Es gibt offensichtlich Abgeordnete, die etwas mehr wagen, die mir Verantwortung übertragen wollen.“ CDU und FDP habe er Gespräche unter anderem über die Erarbeitung des Haushalts angeboten. Er wolle, dass sich alle engagiert beteiligen. „Eine Minderheitsregierung lebt von der Vitalität.“

Dazu passt eine – im Rückblick irritierende – Szene im Erfurter Landtag: Als CDU-Landeschef Mike Mohring seine Stimme im ersten Wahlgang abgibt, begrüßt er Ramelow, der in der ersten Reihe seiner Linksfraktion sitzt, freundlich per Handschlag. Der Handschlag, mit dem der Name Thomas Kemmerich nun wohl für immer verbunden bleiben wird, ereignet sich nach dem dritten Wahlgang. Es ist die Hand von AfD-Mann Björn Höcke.

Danach, gegen 15.30 Uhr, hat Kemmerich seinen ersten Auftritt als Ministerpräsident im Landtag. Eine „Regierung aus der Mitte der Gesellschaft“ wolle er bilden, sagt er vor den Abgeordneten – Ramelow nimmt zu diesem Zeitpunkt am Plenargeschehen nicht mehr teil. Die „Brandmauern gegenüber den Extremen sollen bleiben“, versichert Kemmerich – und meint damit sowohl die AfD als auch die Linkspartei. Einladungen zur Zusammenarbeit spricht er an CDU, SPD und Grüne aus. Die gemeinsame Suche nach den besten Wegen für Thüringen sollte in den Mittelpunkt der Debatten gestellt werden.

„Keine Ministerposten für die AfD“

Fünf Minuten dauert seine Stellungnahme – danach beschließen AfD, CDU und FDP gemeinsam die Vertagung der Landtagssitzung. Es folgt eine improvisierte Pressekonferenz mit dem neuen Regierungschef, in denen er die „ersten Eindrücke“ nach seiner Wahl schildert: „Spontane Demonstrationen, Tiraden in den sozialen Medien und Drohanrufe machen mich bestürzt.“ Ein „vielfältiges, sachorientiertes und kompetentestes Kabinett“ wolle er aufstellen, auch mit „Experten ohne Parteibuch“ – wann genau, kann er noch nicht sagen.

Auch nicht, ob es eine formale Koalition mit der CDU oder anderen Parteien geben werde. Kemmerich versichert: „Sie werden es sehen. Es wird keine FDP-Parteipolitik gemacht. Wir werden Politik für die Menschen in Thüringen machen.“ Ministerposten für die AfD soll es laut Kemmerich definitiv nicht geben, auch keine Koalition mit ihr, „wir werden keinerlei Politik mit der AfD betreiben, in keinerlei denkbarer Form.“ Und: „Ich bin Anti-AfD. Ich bin Anti-Höcke.“ Dass er mit den Stimmen der AfD ins Amt gekommen ist, sollen nach seinen Worten andere bewerten.

Ob er, wird Kemmerich noch gefragt, gezögert habe, als ihn die Landtagspräsidentin gefragt habe, ob er die Wahl annimmt. Thomas Kemmerich antwortet ohne zu zögern. „Nein.“