Es kann nicht so viel Bürokratie geben wie der Mensch Schwächen hat. (Frank Thomas Koch)

Für das Aufstellen eines Fahnenmasts, klagte ein Unternehmer der „Welt“ vor einigen Jahren, habe er vom Förderkreis Deutsche Oper in Berlin 22 Genehmigungen gebraucht. Das ist umständlich, aber das Gegenteil will man auch nicht haben. Denn die Regulierung durch die Bauordnung (bei Masten in einer Höhe von zehn Metern aufwärts) schützt davor, dass Hans und Franz im Vorgarten großformatige Deutschland-, Werder- oder gar Bayern-München-Fahnen wehen lassen, womöglich unsachgemäß befestigt, sodass eine Böe den Mast auf des Nachbarn Auto oder Katze fallen lässt.

Der Fahnenmast in Berlin ist ein Sonderfall, dennoch Beleg für den Hang des Deutschen zu Auflagen, Bestimmungen, Geboten und Erlassen. Eine Mischung aus Bewunderung, Mitleid und Spott löst die Bundesrepublik andernorts wegen ihrer Regulierungslust aus. Die Bundesregierung hat in ihrer jüngsten Wahlperiode allein 555 Gesetze verabschiedet.

Die „Neuregelungen“ werden Monat für Monat unter www.bundesregierung.de aufgelistet – von der Datenschutz-Grundverordnung (Mai) bis zur Klärschlammverordnung (November) und den Regeln für die Nutzung von Drohnen nach dem Luftverkehrsgesetz (Januar). Ein großer Teil der Neuregelungen und Anpassungen, das muss selbst der kleinkarierteste Deutsche einräumen, stammt inzwischen von der EU.

Dass man hierzulande selten Fünfe gerade sein lassen kann, löst ungeheure Kosten aus, ihnen muss also ein schier unermesslicher Nutzen gegenüberstehen. Dem festen Willen des Bürokraten zum Beurteilen, Einordnen und Durchnummerieren steht der feste Glauben des Bürgers gegenüber, dass das Sinn macht, Übersicht und Kontrolle garantiert, dass die Verwaltung mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks läuft. Kurz: dass wir hier alles fest im Griff haben.

Die Vorfälle in der Bremer Außenstelle der Behörde mit der missmutig klingenden Abkürzung Bamf belehren eines Besseren. Dabei ist weniger die Tatsache verwirrend, dass jemand offenbar gezielt falsche Angaben machte, um Asylanträge positiv zu bescheiden. Schließlich kann es gar nicht so viel Bürokratie geben, wie der Mensch Schwächen hat. Unbegreiflich ist dagegen, dass dieses Ausmaß von Manipulation offenbar ohne Weiteres möglich war.

Und bloßes Entsetzen müssen solche Nachrichten auslösen: Das Bamf habe, wie DPA am Mittwoch verbreitete, „bereits 2017 Maßnahmen zur Qualitätssicherung“ getroffen. „Dazu zähle das Vier-Augen-Prinzip bei Asyl-Entscheidungen.“ Bereits 2017? Vier-Augen-Prinzip? Da mag man lieber nicht wissen, was bundesweit davor los war – und mit welchen Folgen.

Zugegeben, die Lage im Bamf ist eine sehr spezielle: Die Behörde musste auf die Schnelle Tausende Mitarbeiter einstellen, um Flüchtlinge zu erfassen. Dass das zu viel verlangt war, zeigen schillernde Einzelfälle über Zuwendungsbetrug in großem Stil, aber auch der Fall des Anis Amri, der in Berlin zwölf Menschen tötete. Der „Spiegel“ berichtete über „erkennungsdienstliches Material, das teils ,wochenlang in Waschkörben in einer Ecke gelegen‘ habe.

Angesichts solcher Zustände könne es nicht überraschen, dass der spätere Attentäter sich in mehreren Bundesländern unter verschiedenen Namen registrieren konnte.“ Immer mal wieder schreckt der Bürger auf, weil irgendetwas faul ist im durchregulierten Staate, weil sich Beamte korrumpieren ließen, weil die linke Hand nicht wusste, was die rechte tat. Das ist die Ausnahme, nicht die Regel, angesichts von rund 4,7 Millionen Beschäftigen im Öffentlichen Dienst.

Allerdings können Ausnahmen dramatische Folgen haben wie das Kompetenzgerangel, die Versäumnisse und Kommunikationspannen bei der Beobachtung des NSU. Kein Vergleich dazu, aber auch nicht gerade vertrauensbildend, war das Durcheinander im Stadt- und im Ausländeramt sowie bei der Elterngeldstelle in Bremen. Die Abläufe mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks reduzierten sich weitgehend darauf, dass es präzise zu langen Wartezeiten kam.

In Bremen ist die Schuldige gefunden: die Schuldenbremse, die zu Personalabbau zwingt. Im Bamf wird ermittelt. Vordergründig wird es darum gehen, Tausende Fälle erneut zu prüfen und zu entscheiden, was mit den Menschen geschieht, die sich auf falsche Bescheide gestützt haben. Dafür werden sich Wege finden. Das Vertrauen in den Staat, seine Institutionen und Gesetze zurückzugewinnen, das ist die eigentliche Herkulesaufgabe.

