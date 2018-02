Andrea Nahles wird ab April die SPD führen. Kommissarisch übernimmt erst einmal Olaf Scholz. (dpa)

Es gibt in all diesem Chaos tatsächlich noch einen positiven Aspekt: Mit Andrea Nahles wird ab 22. April erstmals eine Frau die älteste Partei Europas führen. Zuvor musste die 47-Jährige dann aber doch einen nicht unbedeutenden Schönheitsfehler hinnehmen. Kommissarisch übernimmt erst einmal Martin Schulz‘ Stellvertreter Olaf Scholz.

All das passt so wunderbar in die vergangenen Wochen. Nichts klappt reibungslos. Jede Volte, die die Partei schlägt, katapultiert sie nur noch weiter ins Abseits. Erst der Postenpoker von Martin Schulz um das Amt des Außenministers. Dann der fiese Angriff von Sigmar Gabriel auf Schulz. Schließlich Schulz‘ rumpeliger Abschied von seinen Ambitionen aufs Außenamt. Am Dienstag kam die weitgehend unbekannte Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange wie ein Springteufel aus der Kiste und wollte SPD-Chefin werden.

Ausgerechnet in Zeiten der Intrigen und Schmutzwäsche, Intransparenz bei Entscheidungen und Absprachen in kleinen Zirkeln, Groko und No Groko appellieren die Parteigranden, mit den Personaldebatten aufzuhören. Ist diese Forderung ernst gemeint? Haben sich die handelnden Personen in den vergangenen Wochen selbst einmal reden gehört? Sie treiben die unsäglichen Diskussionen erst an.

Ja, Andrea Nahles wird die mächtigste Person in der SPD werden. Dennoch steht sie vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Sie muss die Scherben aufkehren und kitten, was zu kitten ist. Sie muss eine Partei, die hyperventiliert, wieder regierungsfähig machen. Sie beziehungsweise im Übergang Scholz muss den Blick auf die Inhalte des Koalitionsvertrags mit CDU/CSU lenken. Hier liegt die Stärke der SPD: Es ist ein Programm entstanden, das sich sehen lassen kann.

Die Nebenschauplätze aber machen das Votum zum Wagnis. Die Basis könnte die Abstimmung als Ventil nutzen, um Frust über das schier unendliche Trümmerfeld abzuladen. Käme die Große Koalition nicht zustande und würde neu gewählt, könnte die AfD die SPD überflügeln. Das kann niemand wollen. Reißt euch endlich am Riemen – und ran an die Arbeit!