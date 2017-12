Wo der Staat Lücken lässt, sind die Vertreter der Religionen gefordert, findet Joerg Helge Wagner. (dpa)

Bethlehem, Nazareth, Jerusalem – das Areal, in dem sich vor 2000 Jahren die „größte Geschichte der Welt“ (Max Lucado) ereignet hat, ist eher klein. Das ziemlich kurze Leben Christi fand auf einer Nord-Süd-Achse von rund 100 Kilometern Länge statt, doch sein Wirkungsfeld umfasst heute unseren ganzen Planeten.

Und bis heute hat manches, was sich auf diesem Fleckchen Erde abspielt, globale Auswirkungen. Denn das Spirituelle ist hier immer auch politisch, und die Politik hat immer eine spirituelle Grundierung. Die Tatsache, dass drei Weltreligionen Jerusalem als heiligen Ort betrachten, macht die Stadt leider nicht zu einem Zentrum des Friedens. Im Gegenteil: Ansprüche und Begehrlichkeiten überschneiden sich, hier aufkommende Konflikte streuen in alle Welt.

Das führt unter anderem dazu, dass wenige hundert Meter vom Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin Israel-Flaggen verbrannt werden: jetzt, weil ein politisch dilettierender US-Präsident Jerusalem als Hauptstadt des jüdischen Staates anerkennt – zuvor, weil sich Israel gegen Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen mit der ganzen Macht und Härte seines überlegenen Militärs wehrt.

Der Streit um Jerusalem und das sogenannte Heilige Land sorgt dafür, dass die Juden Berlins dieses Jahr ihr Lichterfest vor dem Brandenburger Tor in einer Hochsicherheitszone feiern mussten. Betroffenheits- und Solidaritätsadressen gibt es reichlich: von Politikern aller Couleur, von den Kirchen und auch von den muslimischen Verbänden. Das ist gut so, aber am Ende mangelt es entschieden an Entschiedenheit.

Demonstrationen, auf denen man Hassparolen gegen Juden skandiert, werden eben nicht aufgelöst. Hassprediger werden eben nicht konsequent von allen muslimischen Gemeinden und Dachverbänden geächtet. „Adolf Hitler hat das Richtige getan zu den Juden, die müssten alle vernichtet werden“ – hat es irgendwelche Konsequenzen, wenn eine junge Deutsche mit palästinensischen Wurzeln so etwas öffentlich sagt?

Vertreter der Religionen sind bei staatlichen Lücken gefordert

Volksverhetzung ist nach Paragraf 130 Strafgesetzbuch ein Offizialdelikt, es können also auch nicht unmittelbar Betroffene Anzeige erstatten. Artikel 4 des Grundgesetzes garantiert allen hier lebenden „ungestörte Religionsausübung“. Leider können Exekutive und Jurisdiktion den hohen Ansprüchen dieser Normen in der Realität zu selten genügen. Wo der Staat Lücken lässt, sind die Vertreter der Religionen gefordert: als moralische Autoritäten, vor allem aber als Vermittler untereinander, als Verhinderer von Fanatismus.

Gläubige können natürlich niemals sagen: Alle Religionen sind gleichberechtigt – da ist stellvertretend das erste Gebot sehr eindeutig. Aber weder Bibel noch Koran oder Talmud und Thora verbieten es, gut zu sein. Etwa Respekt und Barmherzigkeit gegenüber jedem Menschen zu zeigen. In Bremen hat jüngst der Jahresempfang im Rathaus zum jüdischen Lichterfest genau diesen Geist geatmet. Vertreter aller drei Religionen betonten das Gemeinsame. Die Hoffnung lebt, immer noch.

