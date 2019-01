Eine Moscheesteuer bleibt jedoch schwer vorstellbar, weil der Islam keine Formen von Mitgliedschaft kennt, die mit Kirchenzugehörigkeit vergleichbar wären, meint Gastautor Hans-Ludwig Frese. (Christina Kuhaupt)

Gewiss muss über die Finanzierung der Moscheen, die überwiegend nach deutschem Vereinsrecht verfasst sind, gesprochen werden. Eine Moscheesteuer bleibt jedoch schwer vorstellbar, weil der Islam keine Formen von Mitgliedschaft kennt, die mit Kirchenzugehörigkeit vergleichbar wären. Wer sich zum Islam bekennt, muss keinem Verein, keiner Institution angehören. Sie oder er gehören zur Gemeinschaft der Muslime. Keine Behörde führt darüber Buch.

Die Umwidmung der Almosenabgabe in eine Steuer, wie Seyran Ateş sie fordert, ist nicht umzusetzen. Es ist übliche Praxis, dass Musliminnen und Muslime diese Gabe an Bedürftige verteilen. Eine Steuer könnte daraus nur geschaffen werden, wenn man einen islamischen Staat voraussetzte. Danach wird Ateş kaum der Sinn stehen.

Die Institutionalisierung durch das Vereinsrecht ist ein deutsches Konstrukt. Es erlaubt den Moscheevereinen, Mietverträge abzuschließen oder ein Grundstück zu kaufen. Die Kosten dafür werden über Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert. Allerdings werden Imame häufig aus dem Ausland entsandt und bezahlt.

Gastautor Hans-Ludwig Frese (Universität Bremen)

Wie machen es die anderen? Die Evangelische Kirche in Deutschland unterhält über 100 deutschsprachige Gemeinden im Ausland. 120 deutsche Geistliche leisten in dort ihren Dienst. Wer bezahlt die? Die EKD. Die wirbt für die Auslandsgemeinden mit dem Slogan: „Ein Stück Zuhause finden – Die deutschsprachigen evangelischen Gemeinden im Ausland“.

In Istanbul existiert eine solche Gemeinde seit 175 Jahren. Gegründet von Familien, die als Bosporus-Deutsche bezeichnet werden. Die Nachkommen empfinden ihre Kirchengemeinde als Repräsentantin deutscher Kultur, als Verbindung zur Heimat. Versteuern die Gemeindeglieder ihr Einkommen in der Türkei, so wird eine Spende erwartet. Bei denjenigen, die ihr Einkommen in Deutschland versteuern, erfolgt eine Verrechnung mit der Kirchensteuer. Gottesdienste werden oft besucht, um Kontakt zu anderen Deutschen zu halten, aus Heimweh oder weil die Mitglieder mit der Kultur des Aufnahmelandes fremdeln.

Religionen sind Teil der Alltagskultur. Das gilt auch für muslimische Einrichtungen in Deutschland. Selbst wenn eines Tages deutsche Imame diese Einrichtungen prägen, wird sich die Verbindung zur Herkunftskultur nicht vollständig verlieren. Bestes Beispiel sind die Bosporus-Deutschen. Sollte es umgekehrt nicht auch hier möglich sein, die Muslime in ihrer Vielfalt anzuerkennen – ohne zu verlangen, dass sie den Herkunftskulturen abschwören?

ist Universitätslektor am Institut für Religionswissenschaft und Religionspädagogik an der Universität Bremen. Zu seinen Schwerpunkten in Forschung und Lehre gehört der Islam.