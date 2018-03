Wer im Nahen Osten Christ ist, lebt gefährlich. Immer wieder gibt es in Ägypten Anschläge auf christliche Kirchen. In Syrien wurden aramäische, chaldäische und orthodoxe Gläubige Opfer der Terrormiliz Daesch. Die Menschen werden ermordet, die Gotteshäuser abgebrannt oder gesprengt. Noch schlimmer ist es in Nordkorea: Wer im bloßen Besitz einer Bibel ist, kann sich schnell in einem Arbeitslager wiederfinden. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist die Christenverfolgung in großen Teilen der Welt traurige Realität. Und für viele Gläubige ist jeder Tag des Jahres ein Karfreitag – nur die Hoffnung auf die Gnade Gottes und die österliche Auferstehung gibt ihnen Kraft und Mut.

Deswegen ist es gut und richtig, dass die Bundesregierung mit dem ehemaligen Staatssekretär Markus Grübel (CDU) nun einen Beauftragten für Religionsfreiheit berufen will. Denn auch wenn die evangelischen Landeskirchen Jahr für Jahr den zweiten Sonntag in der Fastenzeit, Reminiscere, als Gebetstag für verfolgte Christen begehen, und es ihnen die Katholiken mit dem Zweiten Weihnachtsfeiertag, dem Stephanustag, gleich tun: Allzulange war das Engagement für Menschen, die wegen ihres Glaubens irgendwo auf der Welt verfolgt wurden, eine Angelegenheit weniger Spezialisten. Letztlich war es der frühere Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU), der maßgeblich dazu beitrug, dass die CDU/CSU-Bundestagsfraktion das Thema Christenverfolgung mit einer Großen Anfrage im Bundestag vor einigen Jahren auf die politische Agenda brachte. Doch auch der ehemalige Grünen-Abgeordnete Volker Beck, der Evangelische Arbeitskreis der CDU/CSU unter Leitung seines Vorsitzenden Thomas Rachel und die heutige SPD-Staatssekretärin Kerstin Griese haben sich stets dafür eingesetzt, dass die Verfolgung von Angehörigen religiöser Minderheiten in Deutschland thematisiert wird. Und die geplante Berufung Grübels zeigt, dass man im politischen Berlin das Thema weiter ernst nimmt.

Wozu freilich auch gehören muss, dass man den Blick nach innen richtet. Denn gerade wenn sich Deutschland etwa im Umgang mit dem Islam auf seine christlich-abendländischen Werte beruft, muss die Religions- und Glaubenfreiheit zum Kernbestand der deutschen Politik gehören. Selbstverständlich müssen hier lebende Muslime das Recht erhalten, Moscheen zu errichten – und das auch mit Minaretten und mit dem Gebetsruf eines Muezzin. Aber ebenso selbstverständlich müssen sie akzeptieren, dass es in Deutschland nach der Shoah wieder ein blühendes jüdisches Leben gibt. Dass eine Grundschülerin auf einem Schulhof bedroht wird, weil sie ein jüdisches Elternteil hat, ist nicht akzeptabel und muss für die Täter und ihre Familien ernste Konsequenzen haben. Gleiches gilt, wenn sich etwa iranische oder afghanische Flüchtlinge in einer Gemeinde taufen lassen und zum Christentum konvertieren. Wer sie deswegen bedroht, zeigt, dass er eine der Grundlagen unseres demokratischen Wertesystems nicht verstanden hat. Denn das Recht auf Konversion ist ebenso ein Teil der Religionsfreiheit, wie das Recht darauf, ganz ohne Glauben leben zu wollen. Und wer das nicht verstanden hat, und vielleicht auch nicht verstehen will, muss sich am Ende dann auch fragen lassen, ob er hierzulande richtig ist.

Das gilt im Übrigen auch für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Auch bei dieser Behörde muss man sich zunehmend die Frage stellen: Hat sie nicht verstanden – oder will sie nicht verstehen? Es ist jedenfalls ein handfester Skandal, dass Deutschland immer noch Menschen in den Iran oder nach Afghanistan abschieben will, die Christen geworden sind und sich teils seit Jahren aktiv in Gemeinden engagieren. In ihren Heimatländern drohen diesen Menschen schwerste Strafen. Erst im Juli vergangenen Jahres wurde der iranische Pastor Youcef Nadarkhani nach Angaben der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) im Iran zu zehn Jahren Haft verurteilt, weil er an der Gründung christlicher Gemeinden mitwirkte. Und immer wieder kommt es in diesen Ländern sogar zur Verhängung der Todesstrafe gegen Konvertiten. Deswegen sollte sich der neue Beauftragte für Religionsfreiheit auch im Inneren engagieren: Deutschland jedenfalls wird international nicht glaubwürdiger, wenn man sich einerseits für die Glaubensfreiheit in allen möglichen Ländern der Welt einsetzt, man gleichzeitig aber Menschen in Staaten abschiebt, in denen sie keine Chance haben, ihren Glauben öffentlich zu praktizieren.