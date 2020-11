Die Finanzierung der Grundrente wirft weiter Fragen auf: Finanzminister Scholz (l.) und Arbeitsminister Heil. (Jörg Carstensen / dpa)

Sie gilt, zumindest aus SPD-Sicht, als ein „wesentliches Projekt in dieser Legislaturperiode“. Mehrfach hat sie Arbeitsminister Hubertus Heil als „sozialpolitischen Meilenstein“ bezeichnet. Und ihre Umsetzung, darüber ist sich in ihrem ewigen Streit in dieser Angelegenheit selbst die Große Koalition einig, wird als „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“ betrachtet. Die Rede ist von der Grundrente. Jahrelang diskutiert, lange auf der Kippe, doch zum 1. Januar wird sie in Kraft treten.

Doch was ist von der Grundrente zu erwarten? Ist sie wirklich ein großer Wurf? Oder dient dieser inhaltlich arg gerupfte Kompromiss letztlich nicht doch nur der Beruhigung des sozialpolitischen Gewissens der SPD? Es sind immer noch viele Fragen zu klären, bevor die Grundrente nicht nur Gesetz ist, sondern ausgezahlt werden kann. Und vor allem muss aufgeräumt werden mit falschen Erwartungen, die seit ihrer Ankündigung zirkulieren. Die Grundrente ist, obwohl sie gerne so verkauft wird, keine eigenständige, neu eingeführte Rente. Sie ist ein Zuschlag auf bestehende Renten. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Außerdem ist die Zahlung dieses Zuschlags an mehrere Bedingungen geknüpft. Nur wer eine festgelegte Beitragsleistung erbracht hat und dessen Einkommen und das des Partners bestimmte Grenzen nicht überschreitet, erhält sie. Ursprünglich, so der Plan der SPD, hätten drei bis vier Millionen Bezieher von kleinen Renten in den Genuss des Zuschlags kommen sollen. Aus Kostengründen wurde das zusammengestrichen. Jetzt geht die Große Koalition noch von etwa 1,3 Millionen Empfängern aus.

Doch selbst das ist fraglich. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV), die mit der Umsetzung der Grundrente betraut worden ist, spricht ganz offen davon, dass dies nur eine politische „Annahme für die Umsetzungsmaßnahmen“ sei. Soll so viel heißen wie: Schauen wir mal, wie viele Leistungsberechtigte nach unserer Überprüfung tatsächlich übrig bleiben. So platzt bei näherer Betrachtung immer mehr Lack von diesem so glanzvoll präsentierten Projekt ab.

Prüfungen erst Ende 2022 abgeschlossen

Wer zudem mit einer üppigen Aufstockung rechnet, wird ebenfalls enttäuscht. Nur durchschnittlich 75 Euro brutto monatlich werden nach Angaben der Rentenversicherung ausgezahlt; dabei geht der Korridor allerdings „von wenigen Cent bis zum Höchstbetrag von rund 420 Euro“. Und weil die Berechnung inklusive der Einkommensprüfung so kompliziert ist und der gesamte Rentenbestand (knapp 26 Millionen Renten) geprüft werden muss, werden erst ab Juli 2021 die ersten bewilligten Grundrentenzuschläge ausgezahlt – allerdings rückwirkend zum 1. Januar. Abgeschlossen wird nach jetzigen Planungsstand die Prüfung zum Jahresende 2022 sein, sprich: Erst dann werden alle Leistungsberechtigten ihr Geld erhalten haben.

Ein Kraftakt für die Rentenversicherung, die dafür zum Start 3500 Vollzeitkräfte zusätzlich einstellen muss. Die Verwaltungskosten belaufen sich alleine in 2021 auf 410 Millionen Euro. Zugespitzt lässt sich sagen: Die Grundrente ist ein überteuertes Bürokratiemonstrum. In Zahlen ausgedrückt: Entfallen auf zehn Euro ausgezahlte Rentenleistung im Durchschnitt 13 Cent Verwaltungskosten, sind sie bei der Grundrente zehnmal so hoch.

Nicht nur in der Vorstandsetage der Deutschen Rentenversicherung sorgt das für Kopfschütteln. Für zusätzlichen Ärger sorgt die Tatsache, dass die Bundesregierung zwar die Kosten für die Zuschläge aus Steuern finanziert – im Einführungsjahr sind das 1,3 Milliarden Euro. Auf den Verwaltungskosten von 410 Millionen Euro allein 2021 bleibt die Rentenversicherung aber sitzen, jedenfalls nach bisherigem Stand. Kein Wunder, dass es zwischen Versicherungsträger und Politik viel „Gesprächsbedarf“ über das Kosten-Nutzen-Verhältnis gibt.

Der wachsenden Altersarmut soll die Grundrente vorbeugen, doch dafür reichen die Zulagen nicht. „Wir leisten uns hier nur Reparaturarbeiten unter hohem organisatorischen Aufwand“, bewertet Anja Piel, Vertreterin der Arbeitnehmer im DRV-Bundesvorstand, die Wirkung der Grundrente. Die Gewerkschaften sind zu Recht enttäuscht. Um Altersarmut wirklich zu bekämpfen, wären mehr Tarif- und weniger prekär Beschäftigte sowie höhere Mindestlöhne das Mittel der Wahl. Doch das ist gerade in der Corona-Krise eine Illusion. Die Grundrente wird die sozialpolitischen Folgen nicht annähernd abfedern können.