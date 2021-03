Auch für die sichere Wiedereröffnung von Schulen sieht das Konjunkturpaket der US-Regierung Hilfen vor. (Haven Daley/dpa)

Leise und effizient hat der neue US-Präsident Joe Biden das umfangreiche Corona-Hilfspaket durch den Kongress gesteuert. Wenn das Repräsentantenhaus den mit dem Senat ausgehandelten Kompromiss spätestens an diesem Mittwoch beschließt, fehlt nur noch die Unterschrift Bidens. Dann wäre der Weg frei für ein Ausgabengesetz, wie es das Land noch nicht gesehen hat.

Der „American Rescue Plan“ (Amerikanischer Rettungsplan) stellt 1,9 Billionen zusätzliche Dollar (rund 1,6 Billionen Euro) zu den bereits im Dezember beschlossenen Corona-Hilfen in Höhe von 900 Milliarden Dollar bereit. Der Löwenanteil der Ausgaben kommt Armen, Geringverdienern und Familien mit Kindern zugute, die in der Pandemie Einkommen verloren haben.

Schecks über 1400 Dollar

Die Mittel werden auf unterschiedlichen Wegen bereitgestellt. Beispielsweise gibt es sogenannte Stimulus-Checks in Höhe von 1400 Dollar je Erwachsenem, die bis Ende März an 150 Millionen Haushalte verschickt werden. Wer wegen Covid-19 seinen Job verloren hat, erhält bis September jede Woche 300 Dollar, die zusätzlich zu dem regulären Arbeitslosengeld ausgezahlt werden. Das Gesetz weitet auch die über die Einkommenssteuer-Erklärung bereitgestellten Gutschriften für Geringverdiener, die Kinderfreibeträge und Unterstützung für Betreuungsausgaben erheblich aus.

Das Hilfepaket stellt darüber hinaus im großen Stil Gelder bereit, die Amerikanern ohne Krankenversicherung helfen sollen, Policen zu erschwinglichen Preisen zu bekommen. Zudem wird das Programm für Lebensmittelmarken gestärkt.

Bereits im Dezember hat die Regierung günstige Covid-Kredite für kleine und mittelständische Betriebe bereitgestellt. Gefördert werden unter anderen Unternehmen, die Mitarbeiter weiter beschäftigen.

Geld für Not leidende Kommunen

Darüber fließen 350 Milliarden Dollar an die Not leidenden Kommunen. 130 Milliarden Dollar sollen für eine sichere Wiedereröffnung von Schulen eingesetzt werden. Schließlich sind substanzielle Mittel für die Produktion und Verteilung von Covid-19-Impfstoffen vorgesehen. Bis Ende Mai sollen ausreichend Vakzine für alle Amerikaner bereitstehen. In der Kontrolle der Pandemie sehen Ökonomen den Schlüssel für eine Erholung der Konjunktur.

Finanzministerin Janet Yellen und Notenbankchef Jerome Powell sind sich einig in der Einschätzung, dass die Regierung angesichts der massiven Wirtschaftskrise infolge der Pandemie nicht zu viel tun kann. Das ist auch die Lehre, die Präsident Biden aus der Erfahrung der großen Rezession im Jahre 2008 gezogen hat. Mit Rücksicht auf die Republikaner hatte sich der damalige US-Präsident Barack Obama mit einem Rettungspaket von 800 Milliarden Dollar zufriedengegeben. Dieses erwies sich allerdings als zu klein, um zu einer schnellen Konjunkturerholung beizutragen.

Diesmal sorgen sich konservative Ökonomen wie Greg Mankiw von der Harvard University eher über eine Überhitzung der Konjunktur. „Für mich sind die 1400-Dollar-Schecks an alle am wenigsten zu rechtfertigen“, klagt der frühere Berater George W. Bushs im Weißen Haus. „Leute erhalten Geld, die keines brauchen.”

Diese Kritik kam auch aus den Reihen der Republikaner im Kongress, die im Senat geschlossen gegen das Paket stimmten. Dieses lässt die Staatsverschuldung in den USA auf 23 Billionen US-Dollar ansteigen. Ein Thema, das in der öffentlichen Diskussion des „American Rescue Plans“ allerdings kaum eine Rolle spielte.

Biden will das Corona-Hilfspaket in einer für Donnerstag geplanten Rede zur Pandemielage als ersten Erfolg seiner Amtszeit verkaufen. Populär ist es allemal. Laut einer Umfrage der Meinungsforscher der „Monmouth University“ erfreut sich das Gesetz der Zustimmung von 60 Prozent der Amerikaner.