So viel Überparteilichkeit hat das Weiße Haus lange Zeit nicht erlebt wie am Montag, als Joe Biden zehn republikanische Senatoren in der Pennsylvania Avenue empfing. Diese stellten dem neuen Präsidenten ihren Alternativ-Plan für ein Corona-Hilfspaket vor, das mit rund 600 Milliarden Dollar allerdings nicht einmal ein Drittel des von Biden angestrebten Volumens ausmacht.

Hauchdünne Mehrheit der Demokraten im Senat

„Wir versuchen eine Gelegenheit zu schaffen, bei dieser wichtigen und dringenden Gesetzgebung zusammenzukommen“, erklärte Senatorin Lisa Murkowski vor dem Treffen. Es sei besser, einen Kompromiss bei dem Corona-Paket zu finden, „statt durch den Nachtragshaushaltsprozess zu gehen". Murkowski spielte damit auf die hauchdünne Mehrheit der Demokraten im Senat an. Zusammen mit den zehn Stimmen der Republikaner könnte jeder sogenannte Filibuster, also das Dauerreden als Verschleppungstaktik im US-Senat, beendet und ein Corona-Kompromisspaket zur Abstimmung gebracht werden. Im anderen Fall müssten die Demokraten durch das sogenannte Reconciliation-Verfahren gehen, das ihnen einmal in jedem Haushaltsjahr ermöglicht, budget-relevante Vorhaben zu einem Gesetzespaket zu schnüren, das dann mit einfacher Mehrheit beschlossen werden kann.

Das Kooperationsangebot kommt zusammen mit der Warnung moderater Republikaner, die ihren Parteifreunden die Konsequenzen einer Absage an überparteiliche Kooperation bei dem Hilfspaket vergegenwärtigen. So verlockend die Versuchung für den auf Zusammenarbeit bedachten Joe Biden auch sein mag, so klar sind jedoch auch die Grenzen, die er gezogen hat. Nach einem Gespräche mit der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und dem neuen Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, dankte der Präsident den demokratischen Führern im Kongress, dass sie mit den Vorbereitungen für den Nachtragshaushalt begonnen hätten.

Erfahrungen nach dem Kollaps der Finanzmärkte

„Sie sollten mit uns verhandeln und nicht bloß ein ,Vogel friss oder stirb‘-Angebot machen“, sagte Chuck Schumer zum Gipfel im Weißen Haus. Und erinnerte an die Erfahrung während der „Großen Rezession“ nach dem Kollaps der Finanzmärkte 2008 und 2009, als die demokratische Mehrheit unter Barack Obama viel politisches Kapital für wenig erfolgreiche Verhandlungen mit den Republikanern verloren habe.

„Die Gefahr ist sehr viel größer, dass wir zu wenig tun als zu viel“, sagte Schumer zu dem Umfang des Hilfspakets. Die Demokraten bestehen nicht nur auf 2000 Dollar Direktzuwendungen je Amerikaner mit Einkommen unter 75.000 Dollar im Jahr, sondern fordern auch einen Zuschuss von 400 Dollar je Woche zum Arbeitslosengeld. Außerdem wollen sie 160 Milliarden Dollar für Impfstoffe und andere medizinisch notwendige Corona-Ausgaben auf Subventionen für notleidende Kommunen sowie eine Anhebung des Mindestlohns auf 15 Dollar pro Stunde.

Die zehn Republikaner sehen in ihrem Alternativvorschlag deutlich niedrigere Zuwendungen vor, zudem haben sie die Erhöhung des Mindestlohns gestrichen. Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Bernie Sanders, lässt nun juristisch prüfen, ob es möglich ist, den Mindestlohn durch den Nachtragshaushalt zu beschließen. Sanders bekräftigte die Entschlossenheit der Demokraten, sich diesmal nicht aufhalten zu lassen. „Wenn Politik etwas bedeuten soll“, sagte der linke Demokrat in einem Interview mit dem Fernsehsender ABC, „braucht man Glaubwürdigkeit. Wir können nicht Dinge im Wahlkampf versprechen und später unsere Meinung ändern.“