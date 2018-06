Etwa 230 Migranten harren derzeit an der Küste vor Malta auf dem Rettungsschiff "Lifeline" aus. (Hermine Poschmann/Mission Lifeline/dpa)

Das deutsche Rettungsschiff „Lifeline“ mit etwa 230 aus Seenot geretteten Migranten an Bord darf in einen Hafen Maltas einlaufen. Das sagte Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nannte in Berlin Bedingungen für eine mögliche Aufnahme von Flüchtlingen von dem Rettungsschiff. Eine Voraussetzung sei, dass das Schiff festgesetzt werde, sagte er am Rande einer Sitzung des Innenausschusses des Bundestages. "Wir müssen verhindern, dass es zu einem Präzedenzfall wird." Das habe er auch Außenminister Heiko Maas (SPD) gesagt, der sich nun um die Details kümmern werde.

Zwischen Libyen und Südeuropa dürfe es kein "Shuttle" geben, sagte Seehofer. Nach Angaben von Mitgliedern des Innenausschusses sagte Seehofer außerdem in der nicht-öffentlichen Ausschusssitzung, die deutsche Crew müsse zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Grünen-Abgeordnete Luise Amtsberg sagte, in der aktuellen Notlage sei die deutsche Verzögerungstaktik nicht akzeptabel. Dem Vernehmen nach sollen auch Spanien, Frankreich, Italien und Portugal angeboten haben, einzelne der Migranten von dem Boot aufzunehmen.

Niedersachsen ist zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit

Die Aufnahme von Flüchtlingen, die mit dem Rettungsschiff "Lifeline" nach Europa kamen, knüpft Innenminister Boris Pistorius (SPD) an eine Bedingung. "Voraussetzung ist, dass der Bundesinnenminister dafür den Weg frei macht. Wir appellieren an ihn, dies zu tun," sagte Pistorius am Dienstag in Hannover.

Das Angebot gelte nur für Personen, die ihre Herkunft und ihre Identität in irgendeiner Form belegen könnten. Auch handele es sich nicht um ein Aufnahmeprogramm - die Flüchtlinge müssten ein normales Asylverfahren durchlaufen. Etwa 230 Migranten harren an Bord des vor Malta blockierten Schiffes aus. Malta will das Schiff nur anlegen lassen, wenn garantiert ist, dass andere EU-Staaten auch Flüchtlinge aufnehmen. (dpa/lni)

++ Dieser Artikel wurde um 13.35 Uhr zuletzt aktualisiert. ++