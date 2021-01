Durch rückläufige Fahrgastzahlen in der Corona-Krise sind der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) wie bundesweit vielen ÖPNV-Unternehmen die Einnahmen weggebrochen. (Frank Thomas Koch)

Auch für das Jahr 2021 braucht der öffentliche Nahverkehr finanzielle Hilfen. In einer Videokonferenz haben die Verkehrsminister der Länder Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) übermittelt, dass der Rettungsschirm für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) erneut benötigt wird. Das digitale Treffen fand aus Termingründen bereits am Donnerstag und nicht wie geplant am Freitag statt.

Da Bremens Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) seit Beginn des Jahres den Vorsitz der Konferenz übernommen hat, hat das Bundesland nun die Aufgabe, den Bedarf des ÖPNV in den anderen Ländern zu ermitteln. Eine Abfrage ist laut Ressortsprecher Jens Tittmann in Arbeit. Daraus soll ein entsprechender Schutzschirm für 2021 abgeleitet und beschlossen werden, den die Bundesregierung dann einrichten soll.

Durch rückläufige Fahrgastzahlen in der Corona-Krise sind den Verkehrsträgern die Einnahmen weggebrochen. Zudem sei laut Tittmann in der Konferenz darüber gesprochen worden, das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lastkraftwagen über Mitte Februar hinweg weiter auszusetzen. Das Thema ist aber komplex und umstritten. Bei dem Verbot geht es laut ADAC nicht nur darum, die Straßen am Wochenende zu entlasten, sondern auch, dass den Lkw-Fahrern Ruhepausen ermöglicht werden.