Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen, hält bei seiner Rede im Plenum des Landtags ein kleines Buch mit dem Grundgesetz hoch. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Düsseldorf. Nach der Serie von rechtsextremistischen Vorfällen bei der nordrhein-westfälischen Polizei hat Landes-Innenminister Herbert Reul (CDU) eingeräumt, das Ausmaß unterschätzt zu haben. Vorfälle etwa in Hagen, Hamm, Gelsenkirchen und die jetzt enttarnte Chatgruppe hätten gezeigt: „Offenbar haben wir nicht alles erkannt, vielleicht sogar auch die Dimension unterschätzt.“ Das sagte Reul am Donnerstag im Landtag.

Wegen Chatgruppen mit rechtsextremen Inhalten sind inzwischen laut Reul 30 Polizisten in NRW suspendiert worden. Insgesamt waren fünf rechtsextreme Chatgruppen aufgedeckt worden. 14 Beamte sollen aus dem Dienst entfernt werden. Die Dimension des Falls sei noch nicht absehbar, sagte Reul weiter. Er betonte aber: Auf die große Mehrheit der rund 50 000 Polizisten und Polizistinnen in NRW sei Verlass. „Das Gros der Beschäftigten in der Polizei ist absolut integer.“

Man müsse sich aber fragen, warum die Chatgruppen, die teils seit 2012 existierten, nicht früher aufgefallen seien. Ein Problem sei, dass es sich bei den Gruppen um abgeschlossene Kommunikationskanäle handele. In einigen Bereichen der Polizei gebe es auch ein „Haltungsproblem“ und die Angst, Freundschaften zu verlieren, wenn man nicht zu den Umtrieben schweige. Die Botschaft aber sei: „Wer schweigt, macht sich mitschuldig.“

Reul will nun ein Lagebild zum Rechtsextremismus bei der Polizei erstellen lassen. Mit Blick auf die Schwierigkeit, geschlossene Chatgruppen aufzudecken, dürfe man sich davon aber keine Wunder versprechen, sagte der Innenminister.