Der neue ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj pflegt einen eigenen Stil. Doch das politische Kiew fragt sich immer noch: Wer ist eigentlich dieser Mann? (Sergei Grits/dpa)

Auch mehrere Monate nach dem Erdrutsch-Sieg eines politischen Newcomers über einen gestandenen Präsidenten fragt sich das politische Kiew: Wer ist Wolodymyr Selenskyj? Der neue Präsident wurde aus dem Showbusiness ins Zentrum der Macht katapultiert. Ein Populist neuen Typs: Er trat nicht auf um zu spalten, sondern um zu versöhnen. Dass er im Wahlkampf Russisch wie Ukrainisch sprach, war eine kluge Geste. Ebenso, dass er seine jüdische Herkunft nicht verbarg, aber auch nicht zum Thema machte.

Die Parlamentswahlen vom 21. Juni bestätigten den Wunsch nach einem radikalen Neuanfang. Selenskyjs Liste „Diener des Volkes“, komplett aus Neueinsteigern zusammengesetzt, holte die absolute Mehrheit. Die alte politische Garde wurde in die Wüste geschickt, die ultranationalistischen und rechtsextremen Parteien landeten unter zwei Prozent – ein Ergebnis, von dem wir in Deutschland nur träumen können.

Der neue Präsident kam zu Fuß in die Rada. Wer heute in den Amtssitz des Präsidenten will, trifft nicht mehr auf Absperrungen und Passkontrollen. Das kommt gut an. Keinen Zweifel ließ der neue Präsident an der EU-Orientierung des Landes. Das ist glaubwürdig. Fraglich ist dagegen seine Unabhängigkeit gegenüber dem Oligarchen Ihor Kolomojskyj. 2014 trug der entscheidend dazu bei, die Industriestadt Dnipro gegen den russischen Vorstoß zu verteidigen, nicht nur aus edlen Motiven. Gegen ihn laufen Verfahren wegen Geldwäsche und betrügerischer Bereicherung. Selenskyj wurde im Fernsehsender Kolomojskyjs zum Superstar. Dieser kehrte nach der Wahl flugs aus dem Exil zurück: Hatte ihm da ein neuer Präsident Sicherheit versprochen?

Selenskyj kann ein Aufbruch sein. Doch ob es ihm gelingt, das Land zu einen, liegt nicht nur in seiner Hand. Der Kreml führt seinen militärischen und wirtschaftlichen Krieg fort und arbeitet nach Kräften am Scheitern des neuen Präsidenten. Und der Westen ist bigott: Nordstream2 macht die Ukraine verletzlicher, der drohende Wegfall der Transitgebühren für russisches Erdgas kostet das Land Milliarden.

Wer ist Selenskyj? Das fragt sich auch der Kreml. Nichts fürchten die Herren im Kreml mehr als eine prosperierende Ukraine. Nichts ist für Wladimir Putin beunruhigender als ein charismatischer, moderner Präsident in Kiew, der eine demokratische Alternative verkörpert. Ein ernsthafter Reformer Selenskyj, das wäre ein Segen für die Ukraine. Das geplagte Land hat jede Unterstützung auf seinem mühsamen Weg nach Europa verdient. Die EU sollte den Neuanfang in Kiew nach Kräften unterstützen.

Zur Person

Unsere Gastautorin

ist Osteuropa-Direktorin des „Zentrums liberale Moderne“, einem politischen Think-Tank in Berlin. Zuvor war die gebürtige Bremerin lange Jahre Grünen-Abgeordnete im Bundestag.