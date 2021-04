Die Verschärfung des Bußgeldkataloges sieht auch höhere Strafen für Falschparker vor. (Andrea Warnecke/dpa)

Der neue Bußgeldkatalog ist ein Erfolg für Maike Schaefer. Nach monatelangem Streit zwischen Bund und Ländern hat die Bremer Senatorin als Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz mit Bundesminister Andreas Scheuer einen Kompromiss erzielt. Laut dem Beschluss, den Scheuer als „Riesendurchbruch“ titulierte, müssen Autofahrer bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung künftig tiefer in den Geldbeutel greifen.

Richtig so. Die deutlich erhöhten Strafen sind ein wichtiger Schritt in Richtung Mobilitätswende. Nur durch besseren Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer können Menschen dazu bewegt werden, öfter aufs Rad zu steigen oder zu Fuß zu gehen. Auch deshalb verdoppelt sich das Bußgeld für Falschabbieger, bei Gefährdung anderer kommt ein Fahrverbot dazu. Für notorische Raser und Drängler werden die Erhöhungen allerdings noch nicht saftig genug sein. Darauf deutet eine Studie der Hertie School of Governance hin. Darum müssen Verkehrsberuhigung und Fahrbahn-Rückbau weitergehen.