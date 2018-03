Die Reform der Pflegeausbildung mit dem Ziel, die drei Berufszweige Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege durch eine generalistische Ausbildung zu vereinen, ist umstritten. (dpa)

Nicht in jedem Fall ist ein Weiter-so von Übel. Weil Union und SPD nun doch erneut die Regierung stellen, können sie eben auch umsetzen, was sie in der vorangegangenen Legislaturperiode zwar noch kurz vor knapp beschlossen hatten, die Zeit, es zur Gesetzesreife zu bringen, aber nicht mehr ausgereichte.

Dazu zählt die umstrittene Reform der Pflegeausbildung mit dem Ziel, die drei Berufszweige Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege durch eine generalistische Ausbildung zu vereinen. Hätten sich Union, Grüne und FDP zu einer Jamaika-Koalition durchgerungen, die Reform wäre sofort gekippt worden. Die Grünen halten sie für handwerklich bedenklich, weil zentrale Details zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nicht vorliegen. Und die FDP lehnt eine Einheitsausbildung ohnehin ab.

In einer Jamaika-Regierung hätte also ein Gesundheitsminister Jens Spahn nicht fortzusetzen können, was sein Amtsvorgänger Hermann Gröhe ausgearbeitet hatte. Es wäre schade gewesen, denn der eingeschlagene Weg ist richtig. Und um die Details zu regeln, ist jetzt noch Zeit, schließlich soll die neue Ausbildungsverordnung erst Ende dieses Jahres in Kraft treten.

