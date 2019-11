Für US-Präsident Donald Trump wird es ernst. (BRENNER/REUTERS)

Die Strategien in dem Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump lassen sich auf eine einfache Formel bringen. Die Demokraten wollen die öffentlichen Befragungen nutzen, um den Fokus der Amerikaner auf den mutmaßlichen Machtmissbrauch des Präsidenten zu schärfen. Trump und seine republikanischen Verteidiger werden dagegen alles unternehmen, die Zuschauer frustriert abschalten zu lassen.

Wie aus einem dem Onlineportal Axios zugespielten Strategiepapier der Republikaner im Repräsentantenhaus hervorgeht, werden Trumps Verteidiger nicht in der Sache argumentieren. Angesichts überwältigender Beweise für die Druckkampagne, mit der US-Präsident Trump die Ukraine zwingen wollte, Wahlkampfmunition gegen Joe Biden und die Demokraten zu liefern, planen sie stattdessen, ganz auf das Verfahren, die Intention des Präsidenten und die Bewertung der Schwere des Fehlverhaltens abzuheben. „Die gesammelten Beweise etablieren kein Vergehen, das ein Impeachment rechtfertigt“, heißt es in dem 18-seitigen Papier. Gleichzeitig wollen die Republikaner verlangen, dass der Sohn Joe Bidens, Hunter, sowie der Whistleblower in der Ukraine-Affäre vorgeladen werden.

Der Vorsitzende des Geheimdienste-Ausschusses, Adam Schiff, der für die Demokraten die Anhörungen leitet, erklärte, Ende dieser Woche würden weitere Zeugen zur Befragung benannt. Den Auftakt machen an diesem Mittwoch der amtierende Botschafter in der Ukraine, George Taylor, und der Ministerialdirektor im Außenministerium, George Kent. Am Freitag steht dann die auf Drängen Trumps abberufene frühere Chef-Diplomatin der USA in Kiew, Marie Yovanovitch, im Zeugenstand. Nach den vom Repräsentantenhaus beschlossenen Regeln hat jede Seite zunächst 45 Minuten lang Zeit, die Personen zu befragen. Dabei dürfen sowohl Abgeordnete als auch sachverständige Rechtsanwälte der Fraktionen ununterbrochen Fragen stellen.

„Das muss durchstrukturiert sein, wie eine Fernsehshow“, sagt Dan Pfeiffer, der als Kommunikationsexperte im Weißen Haus für Barack Obama tätig war. Dabei spiele die Reihenfolge der Zeugen ebenso eine Rolle wie die jeweiligen Themenschwerpunkte. Der republikanische Stratege Kurt Bardella stimmt damit überein. Er warnt, das Format der stringenten Befragungen bevorzuge die Demokraten, weil diese die erste Dreiviertelstunde stets für sich reserviert hätten. „Diese Anhörungen werden in der ersten Stunde gewonnen oder verloren.“ Das Risiko für die Demokraten besteht darin, dass es den Republikanern gelingen könnte, die Aufmerksamkeit der Amerikaner für die Impeachment-Anhörungen durch parteiliches Spektakel abzulenken.