Der Brexit kann für die norddeutsche Wirtschaft große Chancen bieten. (Kirsty O'connor/PA Wire/dpa)

Zwei Jahre nach dem Referendum in Großbritannien klopft der Brexit lautstark an die Tür. Welche Auswirkungen hat dies nun auf die norddeutsche Wirtschaft?

Natürlich gehen viele norddeutsche Unternehmen von massiven wirtschaftlichen Einbußen aus. Und auch die Vorbereitung auf den bevorstehenden 29. März wird den Firmen viel Geld kosten, ohne dass auch nur ein Euro dadurch mehr verdient worden wäre. Welche Folgen ein harter Austritt der Briten für die norddeutsche Wirtschaft wirklich hat, lässt sich aus heutiger Sicht in Zahlen darstellen.

Aber wie sagt der Hanseat doch immer betont nüchtern? Nu, mal Butter bei die Fische!

Bringt der Brexit wirklich nur Risiken mit sich? Natürlich neigt der gemeine Deutsche dazu, das Negative hervorzuheben. Aber ist nicht auch davon auszugehen, dass sich der norddeutschen Wirtschaft eine riesige Chance eröffnet? Ich behaupte: Ja.

Riesiges Spielfeld für die norddeutsche Wirtschaft

Durch den Brexit eröffnet sich ein riesiges Spielfeld, auf dem sich die Junge Wirtschaft ausbreiten kann. Geschäfte, die bisher nur mit dem Insulaner stattgefunden haben, können in Norddeutschland aufgebaut werden. Hierzu gehört sicherlich eine Menge Mut, und wie so oft ist hier auch der Mittelstand gefragt.

Fehlt die Unterstützung und die Bereitschaft, in neue Ideen und Märkte zu investieren, wird diese Chance dem Hanseraum entgehen. Getreu der Geschichte der Deutschen Hanse ist hier nicht nur die norddeutsche Wirtschaft gefragt, sondern auch die EU muss die gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen bündeln und diese Stärke ausspielen. So, wie sie bis jetzt einen harten Kurs gegen das Bestreben der Briten gefahren ist, in immer neue Verhandlungen einzutreten.

Ja, die Chancen und Risiken sind da. Keine Unternehmerin, kein Unternehmer oder Unternehmen kann von sich behaupten, er hätte von nichts gewusst und noch nie etwas vom Brexit gehört.

Die norddeutsche Wirtschaft ist angehalten, sich auf einen harten Brexit vorzubereiten. Denn die Briten bauen immer größere Luftschlösser mit Lösungen, die es noch gar nicht gibt und fordern Nachverhandlungen mit der EU, die immer wieder betont, nicht verhandlungsbereit zu sein. Eins sollte jedem bewusst sein: So schön es auch wäre, ein zweites Referendum wird es nicht geben. Und es ist wahrscheinlicher, am Ende des Regenbogens einen irischen Kobold auf seinem Schatz sitzen zu sehen, als dass es zu einer Einigung im britischen Unterhaus kommen wird.

Zur Person

Unser Gastautor ist Landesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Hanseraum. Das Netzwerk hat fast 1500 Mitglieder aus 39 Kreisen, deutschlandweit rund 10 000 Unternehmer und Führungskräfte.