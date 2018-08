(Mohammad Ponir Hossain)

Fast ein Jahr ist es her, dass ihr Massenexodus aus Burma die Weltöffentlichkeit erschütterte: Innerhalb weniger Wochen flohen damals 750 000 muslimische Rohingya vor der Gewalt mordender Militärs und Milizen in das Nachbarland Ban­gladesch. Die Bilder der Flüchtlingstrecks, der ausgemergelten und schwer trauma­tisierten fliehenden Frauen und Kinder schockierten. Vor allem in der islamischen Welt gab es eine Welle der Hilfsbereitschaft. Zelte, Decken, Nahrungsmittel wurden ­geliefert.

Doch es war nicht genug bei so vielen Menschen. Noch heute mangelt es ihnen an Vielem. Die Lage in den überfüllten Flüchtlingscamps in und um Kutupalong ist ­ka­tastrophal, besonders für die vielen dort lebenden Kinder. Vor allem aber fehlen ­diesen staatenlosen Rohingya Rechte und auch die Aussicht auf einen dauerhaften Schutz.

Nur allzu gerne nähren die Regierungen Burmas und Bangladeschs die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr der Flüchtlinge. Burma möchte den internationalen Protest lindern, der dem Land wegen der Verfolgung der Minderheit entgegenschallt. Und Bangladesch möchte seine Bürgerinnen und Bürger beruhigen, die die Geflüchteten als zusätzliche Last für ihr armes Land empfinden. So reden die Regierungen Burmas und Bangladeschs eine Repatriierung herbei, die für die Geflüchteten weder aktuell noch sinnvoll ist.

Eines haben die Rohingya immer deutlich gemacht: Ohne Menschenrechte gibt es für sie keine Perspektive in ihrer Heimat Burma. Sie wollen nicht länger Opfer eines Apartheid-ähnlichen Systems sein, das ­ihnen jegliche Rechte verwehrt. Und sie ­betonen, dass ihr Exodus aus ihrer Heimat eine Katastrophe mit Ansage war. Denn seit Jahrzehnten verweigert ihnen Burma ­grundlegende Menschenrechte. Selbst die dort regierende Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi ist nicht bereit, die Rohingya als ethnische Gruppe und als gleichberechtigte Staatsbürger anzuerkennen.

Ein Jahr nach dem Beginn der Flüchtlingstragödie droht den Rohingya das Vergessen. Die Welt hat den Blick auf andere Konflikte gerichtet und möchte nur allzu gerne die Mär von der baldigen Repatriierung der ­Rohingya glauben. Denn niemand will ­diesen Staatenlosen dauerhaft Schutz einräumen. Doch wenn die internationale ­Staatengemeinschaft ihren Druck auf Burmas Regierung nicht verstärkt, eine politische Lösung der Rohingya-Frage herbeizuführen, stehen den Angehörigen der Minderheit noch viele Jahre der Ungewissheit im Exil bevor.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker. Er arbeitet seit 1986 für die in Göttingen ansässige Menschenrechtsorganisation.