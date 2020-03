Am Montag treffen sich SPD und Bündnis 90/Die Grünen zu Koalitionsverhandlungen. (Marcus Brandt/dpa)

SPD und Grüne in Hamburg werden am Montag mit den Verhandlungen zur Bildung einer neuen rot-grünen Koalition beginnen. Das teilten beide Parteien am Freitag mit. Bei dem Treffen soll es zunächst um Organisatorisches wie Themenfestlegung und Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit gehen, am Dienstag dann um den finanziellen Rahmen. Ein weiterer Termin wurde für Donnerstag vereinbart.

Nach der Sondierung hatten beide Parteien große Übereinstimmungen gesehen und auf die erfolgreiche Zusammenarbeit in der vergangenen Legislatur verwiesen. Allerdings sei in den Gesprächen auch Verhandlungsbedarf deutlich geworden, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Er betonte auch, dass eine Rot-Schwarze Koalition für die SPD nach wie vor eine denkbare Option sei.