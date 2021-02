Viktor Orbán auf dem EU-Gipfel im Juli 2020. Brüssel ist besorgt wegen der Medienpolitik des ungarischen Regierungschefs. (John Thys/dpa)

Am Sonntagabend um 23.59 Uhr wird es still auf der UKW-Frequenz 92,9 MHz rund um Budapest. Denn dann stellt „KlubRadio“ nach einem zehnjährigen Rechtsstreit den Sendebetrieb ein – wegen fortgesetzter Gesetzesverstöße. Tatsächlich geht es aber um etwas anderes: „Es ist der einzige Sender, der nicht direkt von der Regierung beeinflusst ist“, sagte der Vorsitzende des ungarischen Journalistenverbandes, Miklós Hargitai, im Vorfeld. Daniel Freund, Europaabgeordneter der Grünen, wird da schon deutlicher: „Es ist der nächste Sieg für Viktor Orbán auf seinem Zehn-Jahres-Kreuzzug gegen regierungskritische Medien.“

Das Thema schlägt inzwischen Wellen bis nach Brüssel. „Medien müssen überall in der Europäischen Union frei und unabhängig arbeiten können. Das ist der Kern des Medienpluralismus und jedes demokratischen Systems“, erklärte ein Sprecher der EU-Kommission am Dienstag dieser Woche. Man werde die Entwicklung beobachten und – „wenn die EU-Regeln nicht eingehalten werden“ – auch nicht zögern zu handeln.

Lappalien aufgebauscht?

Grund für das Abschalten des beliebten Senders, der nach dem Verlust seiner regionalen Sendefrequenzen nur noch in der Hauptstadt und bis zum Balaton zu hören war, ist eine Entscheidung der staatlichen Medienbehörde vom September 2020. Für „KlubRadio“-Intendant Miklós Arató ist klar, dass hier Lappalien aufgebauscht wurden. „Wenn es Regelverstöße von Relevanz gab, hätten sie uns eine ordentliche Strafe aufgebrummt. Aber das ist nie geschehen.“ Die mit Orbán-Vertrauten besetzte Medienbehörde hätte „auch gleich schreiben können, dass sie uns nicht mögen“. Tatsächlich genügte unter anderem eine verspätet eingereichte Sendeübersicht über den Anteil der ungarischen Musiktitel im Programm, um die kritischen Journalisten endgültig mundtot zu machen. Damit geht nach Auffassung von Beobachtern in Brüssel „die Dimension über Ungarn hinaus und betrifft ganz Europa“. Daniel Freund: „Die EU-Kommission muss endlich alle verfügbaren Instrumente einsetzen, um diesem Abbau von Demokratie und Rechtsstaat entgegenzuwirken.“

Mehr zum Thema Kommentar über den EU-Streit EU-Haushaltsstreit: Veto mit Risiko Polen und Ungarn versuchen, die EU zu blockieren. Sie verweigern dem Aufbaufonds ihre Zustimmung. Am besten wäre es, wenn die Angelegenheit beim Europäischen Gerichtshof ... mehr »

Dazu zählt auch der erst vor wenigen Monaten beschlossene Rechtsstaatsmechanismus mit der Möglichkeit, EU-Fördergelder einzubehalten. Doch nach einem Veto aus Polen und Ungarn gegen den EU-Etat wurde das Instrument entschärft und betrifft nur noch bestimmte Fälle von Missbrauch der europäischen Subventionen. Unabhängig von der Frage, ob das auf diesen Fall zutrifft, darf das neue Demokratie-Druckmittel noch bis 2022 nicht eingesetzt werden, weil das Regelwerk beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg zur Überprüfung liegt. Der umstrittene Premier in Budapest könnte, so war schon bei dem schwammigen Kompromiss befürchtet worden, die Zeit bis dahin nutzen, um weitere Eingriffe in demokratische Grundrechte zu zementieren.

„KlubRadio“ wäre so ein Fall. „Die EU-Kommission hat noch weitere Möglichkeiten, Verstöße gegen die Pressefreiheit zu ahnden“, sagte Daniel Freund. Er denkt dabei an ein Vertragsverletzungsverfahren, welches im letzten Schritt horrende Geldbußen nach sich ziehen würde. Und auch die bestehenden Vorschriften des Artikels 7 des EU-Vertrages machen schon jetzt den Entzug von Fördergeldern möglich – zumindest theoretisch. Denn alle Versuche, den Abbau der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und Polen auf diese Weise zu sanktionieren, gingen bisher ins Leere.

Mehr zum Thema Katarina Barley im Interview „Wir stehen am Scheideweg“ Am Mittwoch stimmt das Europäische Parlament über die neue Kommission unter ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen ab. Wir sprachen darüber mit der Vizepräsidentin des ... mehr »

Die EU-Kommission ist nicht nur durch die ungarischen Vorgänge alarmiert. Auch der Plan der polnischen Regierung, die den Medienkonzernen eine deutlich höhere Reklamesteuer auf ihre Werbeerlöse auferlegen will, sorgt für Unruhe. In einer ersten Reaktion der Unternehmen in Polen ist offen von einer „Liquidierung einiger Medienhäuser“ die Rede – auch dort geht es um die Frage, ob unabhängiger Journalismus und Pressefreiheit überleben können. Denn die Maßnahme würde vor allem die kritischen Zeitungen und Sender treffen, genau die will die Warschauer Regierung strikter kontrollieren.