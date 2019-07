Werfen sich gegenseitig Vertragsverstöße vor: US Präsident Donald Trump (l) und der russische Präsident Wladimir Putin. Unser Foto zeigt sie bei einem Treffen im Juli 2018 in Helsinki. (Pablo Martinez Monsivais/dpa)

Mit der Kündigung des INF-Vertrags durch die USA und Russland fallen die völkerrechtlichen Beschränkungen für die Entwicklung und Stationierung neuer Mittelstreckenwaffen in Europa weg.

Das Vertragswerk war 1987 im Zuge der Entspannungspolitik geschlossen worden und hatte das Ende des Kalten Krieges eingeleitet. Dem Vertrag folgten ein beispielloser Abrüstungsprozess und weitere Rüstungskontrollverträge. Heute jedoch besteht die akute Gefahr, dass die nukleare Bedrohung in Europa wieder wächst und eine neue Drehung an der gefährlichen Rüstungsspirale erfolgt.

Mehr zum Thema Abkommen mit Russland auf der Kippe Was bedeutet ein Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag? Der INF-Vertrag zur atomaren Abrüstung zwischen den USA und Russland gilt als einer der ... mehr »

Russland und die USA werfen sich seit 2014 wechselseitig Vertragsverstöße vor. Beide Seiten haben aber keine ernsthaften Schritte unternommen, um eine Lösung für diese Anschuldigungen zu finden. Im Wesentlichen geht es um die umstrittene Reichweite eines russischen Flugkörpers (9M729), sowie um die potenziellen Offensivkapazitäten zweier NATO-Raketenabwehrstellungen in Polen und Rumänien. Der neue russische, nuklear bestückbare Marschflugkörper soll weiter als die erlaubten 500 Kilometer fliegen.

Er wurde inzwischen in vier Verbänden stationiert. Der INF-Vertrag beinhaltet einen Mechanismus, in dem gegenseitige Vertragsverstöße im Vorfeld geklärt werden können. In den letzten Jahren sind, leider erfolglos, von Rüstungskontrollexperten unzählige Vorschläge gemacht worden, um die INF-Krise zu lösen. Die Nato-Staaten sehen die russischen Vertragsverletzungen als gesichert an, aber der Öffentlichkeit liegen keine konkreten Beweise dafür vor.

Die Bundesregierung hat sich, nach langem Zögern, die Nato-Position erst Ende 2018 zu eigen gemacht. Die Unwilligkeit Russlands und der USA, die eher technischen Probleme zu lösen, legt die Vermutung nahe, dass bei beiden Vertragsparteien kein Interesse an einer Weiterführung des Abkommens besteht.

Mehr zum Thema Ausstieg aus dem INF-Vertrag US-Regierung kündigt Abrüstungsvertrag mit Russland auf Seit Monaten steht die Drohung im Raum. Nun machen die USA ernst und erklären formell ihren ... mehr »

Präsident Trump hat den Ausstieg der USA verkündet, ohne die europäischen Verbündeten zu beteiligen. Wie es sich in einem Bündnis gehört, sollten alle künftigen Entscheidungen in der Nato abgestimmt werden.

Nato und USA sollten außerdem ohne Zeitverzug ihre Erkenntnisse über russische Vertragsverletzungen öffentlich machen. Nur auf einer solchen, bisher fehlenden Informationsgrundlage wären mögliche westliche Gegenmaßnahmen sachlich begründbar. Solche Gegenmaßnahmen sollten ausschließlich mit konventionellen Waffen erfolgen. Es gilt, eine politische Brandmauer zu errichten, damit neue russische und amerikanische Atomwaffenstationierungen in Europa verhindert werden können.

Zur Person

Unser Gastautor

lehrt Internationale Beziehungen an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg und ist Experte für Außen- und Sicherheitspolitik.