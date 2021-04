Sergej Lawrow ist Außenminister von Russland, sein Ministerium hat am Freitag Einreiseverbote für Vertreter aus der EU erlassen. (YURI KOCHETKOV/dpa)

Moskau hat als Reaktion auf Einreiseverbote in die EU acht Vertretern aus EU-Staaten die Einreise nach Russland verboten. Darunter sind der EU-Parlamentspräsident David Sassoli, EU-Vize-Kommissionspräsidentin Vera Jourova und der Berliner Oberstaatsanwalt Jörg Raupach. Das teilte das russische Außenministerium am Freitag in Moskau mit.