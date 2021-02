Spezialkräfte sicherten das Gerichtsgebäude während des Prozesses gegen Alexej Nawalny. Rund 200 seiner Anhänger wurden festgenommen. (Alexander Zemlianichenko/dpa)

Russlands starker Mann Wladimir Putin hat ein Problem. Und dieses Problem hat einen Namen: Alexej Nawalny. Mit seiner Rückkehr nach Russland ist der Oppositionelle ein hohes persönliches Risiko eingegangen – insbesondere nach dem Nowitschok-Anschlag, der ihn fast das Leben gekostet hätte. Doch Nawalnys Verhaftung kurz nach der Landung in Moskau hat ihn noch stärker zum Gesicht der russischen Opposition werden lassen und mehr Menschen veranlasst, gegen die russische Führung zu protestieren. Nawalnys clevere Rechnung ist aufgegangen.

Auch am Dienstag vor Gericht ließ sich Mann nicht unterkriegen. Er hielt ein flammendes Abschluss-Plädoyer, attackierte Putin und dessen Oligarchenclique. Nun ist er zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, da er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat, als er todkrank in Berlin im Krankenhaus lag. Doch Nawalny im Gefängnis könnte in den kommenden Wochen noch mehr Leute in Russland auf die Straße bringen.

Mehr zum Thema Harte Strafe in Moskau Gericht verurteilt Nawalny zu dreieinhalb Jahren Haft Einen Mordanschlag hat der Kremlgegner Alexej Nawalny überlebt. Nun sperrt die russische Justiz den schärfsten Gegner von Kremlchef Wladimir Putin für Jahre ins ... mehr »

Vorschnelle Beobachter wagen bereits einen Vergleich mit dem Ende der DDR. Doch in Putins 20-jähriger Herrschaft gab immer mal wieder mehr oder weniger starke Protestbewegungen. Seit jeher stehen Moskau und St. Petersburg im Zentrum der Proteste, doch diesmal reichen sie sogar bis in die Städte Sibiriens. Hoffnung macht vor allem, dass der Widerstand von allen Altersgruppen getragen wird. Besonders auffällig ist der Anteil vieler junger Menschen, die sich in Zeiten sozialer Netzwerke nicht mehr so einfach durch die Manipulation der Staatsmedien verführen lassen.

Zur Durchsetzung des Demonstrationsverbots werden berüchtigte Sondereinheiten eingesetzt, Tausende Demonstranten wurden an den vergangenen Wochenenden festgenommen. Der Staat zeigt unerbittliche Härte gegen die Opposition. Dazu passt auch das Urteil gegen Nawalny. Durch die drastische Haftstrafe könnte dem 44-Jährigen die Rolle des Märtyrers zufallen. Natürlich, Putin kann nach wie vor auf eine relativ breite Unterstützung in Russland bauen. Aber klar ist: Das Problem Nawalny wird er so schnell nicht mehr los.