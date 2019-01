Der Hambacher Forst zwischen Köln und Aachen gilt als Symbol des Widerstands gegen die Kohle. (Federico Gambarini/dpa)

Der Kohlekompromiss eröffnet den betroffenen Ländern nach Einschätzung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) neue Zukunftschancen: "Was die Kommission substanziell beschlossen hat, hilft den Regionen, eine industriepolitische Zukunft zu haben, auch ohne die Kohle", sagte Laschet am Samstag in Köln. Die Empfehlung für den Kohleausstieg in Deutschland sei eine sozialverträgliche Lösung, "die unser Land in den nächsten Jahrzehnten gravierend verändern wird", sagte Laschet.

Was der Kohlekompromiss für den umkämpften Hambacher Forst bedeutet, beantwortete Laschet nicht konkret: Aus dem Kompromiss werde sich die Frage stellen, wo man die vorgegebenen Kohlemengen in den kommenden Jahren einsparen könne. "Da ist der Hambacher Forst ein wünschenswert beschriebenes Ziel", sagte Laschet. Die Landesregierung werde mit den Fachbehörden klären, ob die bergtechnischen Voraussetzungen im Tagebau Hambach dafür gegeben wären. "Auch den Konflikt zu befrieden, wäre wünschenswert", sagte Laschet.

Im Kohlekompromiss heißt es: "Die Kommission hält es für wünschenswert, dass der Hambacher Forst erhalten bleibt". RWE hatte immer wieder gesagt, dass der Hambacher Forst aus bergtechnischen Gründen auf keinen Fall zu retten sei. "Den Wunsch der Kommission, den Hambacher Forst zu erhalten, sieht RWE kritisch", heißt es in einer RWE-Stellungnahme vom Samstag. Dies hätte massive Auswirkungen auf die Tagebauplanung, ihre technische Umsetzung und die Kosten. RWE gehe davon aus, "dass die Politik das Gespräch zu diesem Thema suchen wird".

Auf die derzeit laufenden Umsiedlungen im rheinischen Revier werde der Bericht keine Auswirkungen haben, betonte RWE zudem. Sie würden planmäßig fortgeführt. Unter anderem die NRW-Grünen hatten eine Neubewertung der Umsiedlungen gefordert. Ziel müsse es dabei sein, "möglichst vielen Menschen die Heimat zu erhalten". (dpa)