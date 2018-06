Gerecht oder gefährlich? Noch immer ist die Debatte um die Sinnhaftigkeit des 2015 eingeführten gesetzlichen Mindestlohns nicht gänzlich verstummt. Dabei ist bisher nichts von dem eingetreten, was vor allem die Arbeitgeberseite, aber auch wirtschaftsnahe Experten an Schreckgespenstern an die Wand gemalt hatten. Drastische Jobverluste, Verlagerung von Niedriglohn-Jobs ins Ausland, überbordende Bürokratie zur Überwachung der Einhaltung des Mindestlohns, spürbare Preissteigerungen für die Verbraucher – die aktuelle Entwicklung zeigt drei Jahre später: Alles nicht der Fall.

Stattdessen lautet das Fazit: Es gibt durch die Einführung der gesetzlichen Lohnuntergrenze keine negativen Auswirkungen auf Arbeits- und Lohnstückkosten, auf Produktivität und Unternehmensgewinne. Zu diesem bemerkenswerten Schluss kommen nicht etwa die Gewerkschaften oder der sozialdemokratische Arbeitsminister Hubertus Heil, diese Erkenntnis stammt aus dem Munde des ehemaligen RWE-Arbeitsdirektors Jan Zilius.

Der Leiter der Mindestlohnkommission hat in dieser Woche sogar noch mehr gute Nachrichten eher beiläufig verkündet. Neben einer Anhebung der Lohnuntergrenze in zwei Stufen – der dritten seit Einführung – räumte das einstige Mitglied im RWE-Konzernvorstand auch mit Befürchtungen auf, der Mindestlohn sei Gift für den Arbeitsmark. Stimmt nicht, sagt Zilius, negative Effekte seien ausgeblieben, der Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter sei seit 2015 sogar gestiegen.

Eines Besseren belehrt werden somit all jene Kritiker, die vor einem „Anschlag“ vor allem auf die kleinen und mittelständischen Betriebe gewarnt hatten. Auch Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, hat maßlos übertrieben. 100 Tage nach der Einführung hatte er noch davon gesprochen, die Dokumentationspflicht zum Mindestlohn stelle Zehntausende Familienbetriebe unter Generalverdacht: Metzger, Bäcker und Konditoren müssten ohne Grund mit Kontrollen durch schwer bewaffnete Zöllner rechnen. Peinlich!

Inzwischen hat sich der Pulverqualm verzogen, der Ton ist sachlicher geworden. Gut so, denn wer umgekehrt hinterfragt, ob die mit dem Mindestlohn verknüpften hohen Erwartungen erfüllt worden sind, muss zugeben: Der Niedriglohnanteil ist seitdem nur geringfügig gesunken. Weiterhin gibt es Stundenlöhne unterhalb des Mindestlohnniveaus. Die angestrebte Armutsvermeidung durch den Mindestlohn wird selbst bei Vollerwerb nur bei Einzelpersonen erreicht.

Der Mindestlohn muss also noch stärker angehoben werden; und ein europäischer Vergleich zeigt, dass da auch noch Luft nach oben ist. „Gefährlich“ werden dann wieder die einen sagen, „gerecht“ die anderen.