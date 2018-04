Es ist ein altes Spannungsfeld zwischen Kirchen, Staat und Gewerkschaften: Wie sehr müssen kirchliche Einrichtungen Mitarbeiter einstellen, die einem anderen oder gar keinem Glauben angehören? Jetzt hat sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dazu geäußert, mit einem Urteil, das man wohl nur als salomonisch bezeichnen kann. Das Grundrecht der Kirchen, von ihren Mitarbeitern in bestimmten Positionen eine Religionszugehörigkeit zu verlangen, wird nicht angezweifelt. Doch Konfessionslose haben künftig das Recht, vor staatlichen Gerichten überprüfen zu lassen, ob für ein bestimmtes Arbeitsverhältnis eine Religionszugehörigkeit nötig sei. Das ist auch richtig so. Schließlich dient das gesonderte Arbeitsrecht der Kirchen der Verkündigung des Glaubens. Auch weiterhin wird jeder Priester oder Pfarrer der Kirche angehören müssen, deren Evangelium er verkündigt.

Aber was ist mit der Köchin in der Kita oder der Putzkraft im Krankenhaus? Vielerorts müssen sie heute schon keine Kirchenmitglieder mehr sein. Wo das noch nicht der Fall ist, können sich Konfessionslose künftig auf eine breitere Stellenauswahl freuen. Es dürfte den Kirchen Mühe bereiten, schlüssig zu begründen, warum für solche Positionen zwangsweise ein Bekenntnis vorgeschrieben sein muss. Was nicht ausschließt, dass in den kirchlichen Einrichtungen von Kirchenmitgliedern der eigene Glaube so überzeugend und aufrichtig vorgelebt wird, dass sich Konfessionslose früher oder später selbst den Kirchen anschließen.