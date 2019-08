Der italienische Innenminister Matteo Salvini steht kurz davor, selbst das Kommando der Regierung in Rom zu übernehmen. Im Herbst dürfte gewählt werden in Italien. (Mourad Balti Touati/dpa)

Wer das Konterfei von Matteo Salvini noch nicht kennt, kann das nachholen. Der 46-Jährige italienische Innenminister hat gerade die jüngste Regierungskrise in Italien losgetreten und steht kurz davor, selbst das Kommando der Regierung in Rom zu übernehmen. Im Herbst dürfte gewählt werden in Italien. Eine Überraschung ist das nicht. Zu unterschiedlich, auch in ihren derzeitigen Kräften, waren die Koalitionspartner aus Fünf-Sterne-Bewegung und der von Salvini geführten rechten Lega, die sogar des Linksliberalismus unverdächtigen Politikern wie dem deutschen Innenminister Horst Seehofer unheimlich geworden ist. Regierungskrisen in Italien sind normalerweise keine weltbewegenden Ereignisse. Diesmal verhält es sich anders. Zumindest Europa sollte sich auf einen beinharten Gegenspieler in Rom einstellen.

Lega-Chef Salvini hat ein politisches Kunststück fertig gebracht, das so wohl nur im volatilen Italien denkbar ist. 2014 erreichte seine Partei bei den EU-Wahlen noch etwas mehr als sechs Prozent der Stimmen, im Mai 2019 waren es 34 Prozent. Umfragen zufolge ist dieser Aufwärtstrend noch nicht zu Ende. Einen von den Wählern derart positiv und von den Nachbarländern skeptisch aufgenommenen Politiker hatte Italien seit Silvio Berlusconi nicht mehr.

Der derzeit mächtigste aller europäischen Rechtspopulisten ist eine Herausforderung für die EU. Salvini punktet in der Flüchtlingspolitik mit der Blockade. Damit reagiert er auch auf die unsolidarische Haltung in der EU, gleichwohl aus anderen Motiven. Lösungen in der Asylpolitik sind in Italien seit Jahren überfällig, lange regierte Laissez-faire. Viele Italiener halten den radikalen Kurs, den Salvini verspricht, für notwendig. Immer mehr Italiener befürworten das Aufbegehren gegen alles Fremde, komme es aus Bamako oder Brüssel. Sie begrüßen eine Politik, die vor allem mit Schlagworten agiert: Ausweisung, Abweisung, harte Strafen, höhere Staatsverschuldung, niedrigere Steuern.