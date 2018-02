Trotz der von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen angekündigten Trendwende, gibt es nach wie vor große Lücken beim Personal und Material der Bundeswehr. (dpa)

U-Boote, die nicht tauchen; Hubschrauber, die nicht fliegen; Dienstposten, die nicht besetzt sind. Die Defizite bei der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, wie sie der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels in seinem Jahresbericht beschreibt, sind erschreckend. Die Probleme bei Gerät und Personal gibt es schon seit Jahren. Doch sie nehmen eher zu, als dass sie beseitigt werden. Wäre die Bundeswehr ein Privatunternehmen – sie wäre ein Sanierungsfall.

Jüngst, auf der Münchener Sicherheitskonferenz, forderte Ursula von der Leyen trotzdem, dass Europa und Deutschland „militärisch mehr Gewicht in die Waagschale“ werfen müssten. Das ist kein dummer Gedanke in Zeiten, in denen die Verteidigungspolitik der USA viele Menschen irritiert. Doch wenn die Ministerin die Soldaten in immer mehr und immer gefährlichere Auslandseinsätze schickt, dann haben diese auch Anspruch darauf, für diesen Job angemessen ausgerüstet zu sein. Schließlich hat die Dienstherrin eine Fürsorgepflicht gegenüber der Truppe.

Von der Leyen redet gern über „Trendwenden“, die sie auf der Hardthöhe eingeleitet hat. Jetzt wäre es Zeit für eine „Trendwende Tempo“.