Robert Habeck will für den Parteivorstand kandidieren, aber auch sein Feld als Umweltminister von Schleswig-Holstein noch ein Jahr lang bestellen. (dpa)

Wenn die Abgeordnete Dr. Angela Dorothea Merkel aus dem Wahlkreis 015 die Regierung der Bundeskanzlerin Dr. Angela Dorothea Merkel kontrollieren soll, kann man nicht nur als Grünen-Wähler Zweifel hegen, ob das Prinzip der Gewaltenteilung erfüllt ist. Doch die Öko-Partei ist die einzige, die diese Lücke in unserer Gesetzgebung konsequent durch ihre Parteisatzung geschlossen hat.

Die strikte Trennung von Amt und Mandat ist den Grünen bisher so heilig gewesen wie Umweltschutz. Nun rüttelt einer ihrer prominentesten Politiker daran. Ein Ketzer, Verräter? Nein, denn Robert Habecks Begründung zieht. Er strebt keinen Sitz in einem Parlament an, also in der Legislative – er will für den Parteivorstand kandidieren, aber auch sein Feld als Umweltminister von Schleswig-Holstein noch ein Jahr lang bestellen.

Es geht also eher um zwei sich ergänzende Ämter als um Gewalten-­teilung. Da kann auch der härteste Fundi nicht sagen, dass dies Sinn und Zweck der Partei untergrabe. Der Fall liegt anders als bei der Bremer Grünen Kai Wargalla, die ihren Vorsitz abgab, weil sie in die Stadtbürgerschaft nachgerückt war. Es gibt eben mehrere Wege, grün und sauber zu bleiben.

