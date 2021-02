Australien will mit einem Gesetz erreichen, dass Werbeeinnahmen aus dem Internet gerechter verteilt werden. (Lukas Coch/dpa)

Abseits von Corona haben es andere Nachrichten schwer: Sie müssen schon von besonderer Relevanz sein, um überhaupt zu den Menschen durchzudringen. Oft zu Recht – die Pandemie ist noch nicht vorbei.

In der vergangenen Woche dominierte kurzzeitig eine coronafreie Meldung die Nachrichten: Das weltgrößte soziale Netzwerk Facebook unterdrückt in Australien auf seiner Plattform jegliche Nachrichteninhalte – die Facebook-Seiten der Tageszeitungen, TV- und Radiosender waren plötzlich leer. Auch betroffen waren Regierungsseiten, unabhängige, nichtstaatliche Organisationen und sogar Krankenhäuser – geradezu zynisch während einer weltweiten Gesundheitskrise.

Der Grund für diesen in der Geschichte des Internets einmaligen Schritt: ein Gesetzesentwurf, der Facebook und Google dazu zwingt, Medien für ihre Inhalte zu bezahlen. Auf diese Weise soll ein Teil der Werbeeinnahmen an die traditionellen Verlage weitergereicht werden.

Dass Unternehmen versuchen, Einfluss auf Gesetze zu nehmen, ist nicht neu – aggressiver Lobbyismus ist auch in Deutschland alltäglich. Neu ist aber die Wahl der Mittel: Indem Facebook einfach alle Nachrichten auf seiner Plattform abschaltet, greift es direkt in den demokratischen Prozess ein und unterdrückt womöglich auch kritische Beiträge, abgesehen von den wichtigen Informationen zur Pandemie.

Viel Ansehen und Glaubwürdigkeit hatte Facebook angesichts zahlreicher Skandale ohnehin nicht mehr – mit dem Nachrichten-Bann ist auch der letzte Rest aufgebraucht. Offenbar diente Australien für den US-Konzern als Versuchslabor: Wenn das aggressive Vorgehen gegen die Regulierungsversuche in einem mittelgroßen Land wie Australien klappt, könnte das ein starkes Signal an andere, größere Länder senden, sich nicht mit Facebook anzulegen.

Auch in der EU gewinnt das Thema nämlich an Bedeutung: Am Montag hat Microsoft gemeinsam mit vier europäischen Presseverbänden ein ähnliches Gesetz für Europa gefordert. Es klingt paradox: Medienverbände verbünden sich mit einem großen Tech-Konzern aus den USA, um sich gegen andere große Tech-Konzerne aus den USA zu positionieren. Zur Erinnerung: Microsoft drückt sich seit Jahren davor, auf seine Gewinne in der EU angemessene Steuern zu zahlen. Schätzungen gehen von drei Prozent aus, ein Pakt mit dem Teufel also.

Dabei ist die Grundidee, der Marktdominanz der großen Digitalkonzerne etwas entgegenzusetzen, genau richtig. Laut Australiens Kartellbehörde gehen von 100 Dollar, die online für Werbung ausgegeben werden, 53 Dollar an Google und 28 an Facebook. Wenn der Großteil des Geldes an die Plattformen fließt, können sich Konkurrenzunternehmen auf Dauer online nicht mehr über Wasser halten.

Gleichzeitig tun sich die Behörden in Brüssel seit Jahren schwer, eine angemessene Digitalsteuer einzuführen. Bislang blieb es bei nationalen Alleingängen wie etwa in Frankreich – eine gemeinsame Linie ist nicht erkennbar. Dabei könnte von zusätzlichen Steuereinnahmen indirekt auch der Journalismus profitieren, etwa durch Steuererleichterungen oder Subventionierung.

Am Ende kam zwischen Australien und Facebook ein Kompromiss zustande, und das Gesetz wurde in entscheidenden Punkten entschärft. Die Aktion des US-Konzerns hat vor allem eines deutlich gemacht: Solch eine Macht ist schädlich für die Demokratie. Erste Stimmen werden laut, die eine De-Monopolisierung der Digitalunternehmen nahelegen. „Das Ausmaß und der Einfluss dieser Plattformen – insbesondere auf unseren Verstand, unser Gehirn und all die Dinge, die wir tun“, sei zu groß geworden, sagt etwa Stephen Scheeler, Ex-Facebook-Chef von Australien. In den Händen weniger Konzerne sei diese Macht das „Rezept für eine Katastrophe“.

Sollten Facebook und Google nicht einlenken, könnte es ihnen eines Tages wie Standard Oil ergehen: Ende des 19. Jahrhunderts beherrschte die Ölfirma über 80 Prozent des Marktes – bis sie von der Regierung in zahlreiche Einzelunternehmen zerschlagen wurde.