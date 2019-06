(Markus Wächter / Waechter)

Die Szene dauerte nur eine Minute. „Es ist schön, Sie wiederzusehen“, sagte Kim Jong Un: „Ich hätte Sie hier niemals erwartet.“ Freundlich schüttelte Donald Trump seine Hand. Dann betrat er als erster US-Präsident nordkoreanischen Boden. Ein perfekter Moment für den früheren Reality-TV-Star Trump.

Die demonstrative Verbrüderung mit Kim steht in scharfem Kontrast zu Trumps aggressiven Ansagen an den Iran, dem er vor wenigen Tagen mit „großer und überwältigender Härte“ bis hin zur Auslöschung drohte. Immerhin hat sich Teheran bislang an das Atomabkommen von 2015 gehalten, das die USA aufgekündigt hat. Zuckerbrot hier, Peitsche dort – für den US-Präsidenten ist das kein Widerspruch.

Im Grunde folgt Trumps Verhalten gegenüber beiden Ländern demselben Muster. Es wird bestimmt von seinem Narzissmus und Geschäftssinn: Mit maximalem Druck will er Zugeständnisse erpressen, um sich dann als großer Dealmaker feiern lassen zu können. Im Falle Nordkoreas ist der zweite Teil der Rechnung aufgegangen. Im Falle des Iran hingegen wirkt er völlig planlos, nachdem seine Taktik des maximalen Drucks in Teheran nicht beeindruckt.