Für viele Staaten vor allem in Afrika sind die Produktion und der Export von Aluminium ein wichtiges wirtschaftliches Standbein. (Rolf Vennenbernd/DPA)

Während die 40 wichtigsten Staatenlenker der Welt noch ihre möglicherweise historische Einigung zum Klimaschutz würdigten, begann hinter den Kulissen der Streit. Im Visier: die EU. Mit Bangen blicken China, Russland, die afrikanischen und asiatischen Staaten auf ein Instrument, das in Brüssel bereits beschlossen wurde. Eine neue CO2-Grenzausgleichssteuer soll künftig beim Import auf Waren aufgeschlagen werden, wenn diese auf nicht nachhaltige Weise produziert wurden.

EU verfolgt mit der Abgabe drei Ziele

Die Gemeinschaft verfolgt damit mehrere Ziele: Zum einen sollen europäische Unternehmen, auf die erhöhte Kosten bei der Umstellung ihrer Produkte auf eine klimaneutrale Herstellung zukommen, vor ausländischem Klimadumping geschützt werden. Zum Zweiten will man verhindern, dass Konzerne ihre Produktion in Regionen verlagern, in denen keine teuren Klimaauflagen drohen. Und zum Dritten möchte Brüssel Anreize setzen, damit die Betriebe in Drittstaaten umweltfreundlicher werden.

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping warnte bereits in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der Kampf gegen den Klimawandel dürfe „nicht als Vorwand für Geopolitik, Angriffe auf andere Länder oder Handelsbarrieren“ dienen. Ähnliche Befürchtungen gibt es in Moskau, Washington und Tokio. Noch offener kritisieren vor allem afrikanische Länder den Versuch der EU, einen neuen „europäischen Protektionismus“ einzuführen. Staaten wie Südafrika und etliche andere sind bis zu 80 Prozent von Kohle abhängig – und daran wird sich wohl auch bis Ende dieses Jahrzehnts nichts ändern. Mit fatalen Auswirkungen. „Etliche Länder in Afrika sind sehr abhängig vom Aluminiumexport, sie werden also stark betroffen sein“, warnte Timothy Gore vom Institut für Europäische Umweltpolitik vor einigen Tagen.

Brüssel will weitere Bereiche einbeziehen

Die EU beharrt darauf, dass die EU-Grenzabgabe „nicht auf Protektionismus hinausläuft“, wie es der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian vor Kurzem betonte. So steht es auch im Beschluss des EU- Parlaments: Die Abgabe solle „auf jeden Fall WTO-konform“ sein, also den Regeln der Welthandelsorganisation entsprechen. Allerdings bestätigen die ersten Entwürfe aus Brüssel die Bedenken der Kritiker. Die EU-Volksvertreter wollen, dass bereits ab 2023 das Emissionshandelssystem (ETS) als Teil einer umfassenden Strategie nachgeschärft wird und vorab die Energiewirtschaft sowie alle Produkte der energieintensiven Industrie erfasst werden – was in der Konsequenz auch heißt, dass die Grenzabgabe für Zement, Stahl, Aluminium, Ölraffinerien, Papier, Glas, Chemikalien und Düngemittel eingeführt würde. Begründung: Diese Branchen seien für 94 Prozent der CO2-Industrieemissionen verantwortlich. Außerdem drängt die EU-Kommission darauf, weitere klimaschädliche Bereiche in den Emissionshandel einzubeziehen, die bislang noch außen vor sind. Dazu gehören beispielsweise der Verkehr, die Sanierung von Häusern und die Landwirtschaft. Gerade dieser Bereich würde viele Schwellenstaaten besonders treffen.

Noch ist unklar, wie die EU-Kommission die eingenommenen Gelder verwenden will. Für die Akzeptanz könnte es entscheidend sein, ob die Klimasteuer nur in den EU-Haushalt wandert oder aber umverteilt wird, um beispielsweise CO2-mindernde Projekte in Entwicklungsländern zu finanzieren.