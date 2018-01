Zwei Kanzler unter sich, Sebastian Kurz aus Österreich und Angela Merkel. (dpa)

Sebastian Kurz ist zu Besuch, und die Bundeskanzlerin redet erst einmal übers Wetter. Bei der Begrüßung zur Mittagszeit habe es mal für eine Stunde aufgehört zu schneien, sagt sie. „Schneefreie Zeit“ habe es da gegeben, fährt sie fort – und sie lächelt. Ein unverfängliches Thema zu Beginn, man kann sagen, Merkel versucht, gut Wetter zu machen beim ersten Besuch dieses Mannes.

31 Jahre alt ist Kurz, 32 Jahre jünger als Merkel. Als die im selben Alter war, im Jahr 1985, gab es die DDR noch. Merkel arbeitet in Berlin-Adlershof als Physikerin an ihrer Dissertation zur „Untersuchung des Mechanismus von Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch“. Ein ganz passendes Thema in diesen Zeiten, aber es ging nicht um Gesellschaftliches, sondern um Physik. Den Zerfall eines Staates hat Merkel inzwischen erlebt, unter anderem. Mit Mitte 30 ist sie gerade mal in die Politik eingestiegen.

Deutschland ist wichtigster Wirtschaftspartner

Kurz war immer Politiker und ist seit wenigen Wochen österreichischer Bundeskanzler. Er regiert mit der Rechtsaußenpartei FPÖ, deren Minister gerne mal Anleihen nehmen bei NS-Vokabular. In den vergangenen Jahren hat Kurz – damals noch als Außenminister – Merkel immer wieder massiv kritisiert, in der Flüchtlingspolitik setzte er auf Grenzschließungen. Nun ist er auf Antrittsbesuch in Berlin. „Ich freue mich“, sagt Merkel und erwähnt den Schnee. „Geschätzte Frau Kanzlerin“, sagt Kurz, und da ist es bei Merkel offenbar schon wieder vorbei mit der Freude. Finster blickt sie drein, und sie schwankt ein wenig, als müsse sie sich daran hindern wegzugehen. Ins Büro, in den Schnee, irgendwohin. Man sei „eng verbunden, auch auf menschlicher Ebene“, sagt Kurz und erntet einen irritierten Blick, als habe sie da gerade etwas verpasst bei dem rund zweistündigen Gespräch in ihrem Büro. Aber Kurz spricht über die Österreicher, die in Deutschland leben, und die Deutschen, die in Österreich leben. Er erwähnt auch, dass Deutschland der wichtigste Wirtschaftspartner sei für sein Land. Dann muss man ja gut miteinander auskommen. Eigentlich.

„Es gibt wenig Trennendes“, hat auch Merkel betont. Aber in der Pressekonferenz gibt es dann doch sehr viel Trennendes. Es fängt damit an, dass die Kanzlerin erwähnt, man habe in Deutschland „gestaunt, dass Österreich gegen unsere Maut klagen möchte“. Kurz bescheidet Fragen nach seiner umstrittenen Koalition mit der FPÖ mit dem Hinweis: „Ich bin froh, dass wir eine stabile Regierung bilden konnten.“ In Deutschland, das ist der spöttische Subtext, ist das noch nicht gelungen.

Es geht weiter mit allgemeinen Hinweisen beider Regierungschefs auf die Differenzen. „Unterschiedliche Schwerpunkte“ und „unterschiedliche Sichtweisen“, so nennt es Merkel erst einmal ganz allgemein. Das sei ganz legitim, ergänzt Kurz.

Er versucht dann, dem Bild als Erneuerer und Reformer gerecht zu werden, das so gerne von ihm gezeichnet wird. Vieles, wofür er vor einer Weile noch kritisiert worden sei, sei „heute eine mehrheitsfähige Position“, sagt er. In der Flüchtlingspolitik etwa setze er auf die Sicherung von Außengrenzen, die Bekämpfung von Schleppern und Entwicklungspolitik. Die Verteilung von Flüchtlingen in Europa werde überbewertet: „Die Diskussion über die Quoten bekommt etwas zu viel Raum.“

Jung, aber forsch

Da schaltet sich dann Merkel noch mal ein. Außengrenzen, Schlepperbekämpfung, all das „habe ich schon oft gesagt“, sagt sie. Aber eine Debatte um die Flüchtlingsverteilung müsse es dennoch geben. „Wenn der Außengrenzenschutz nicht ausreichend funktioniert, kann es keine Länder geben, die sagen, ich beteilige mich nicht.“ Es ist ein Scharmützel auf offener Bühne, höflich, aber bestimmt.

Es ist ja auch eine Auseinandersetzung Merkels mit denen in Deutschland, die Kurz‘ Aufstieg gerne kopieren würden, und bis dahin schon mal dessen politischen Kurs fahren: FDP-Chef Christian Lindner und CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn. Ob dieser junge forsche Typ das neue Modell sei, wird Merkel gefragt. Kurz mischt sich schnell ein und sagt, er sei zwar jung, aber forsch – „das wage ich zu bezweifeln“. Zur Sicherheit wiederholt er das noch einmal, „bevor jemand anderes etwas Schlechtes sagt“. Merkel sagt, man müsse Jung und Alt in der Politik haben und auch Frauen und Männer, „eine gute Mischung“ eben. So werde es die CDU auch weiter halten. Und sie weist wie zur Sicherheit darauf hin, dass sie ja CDU-Vorsitzende sei. Sie, nicht irgendjemand anderes. „Der Bundeskanzler von Österreich ist jung. Das ist nicht zu bestreiten“, sagt sie noch. Mehr Adjektive widmet sie ihm nicht.

Kurz ist seit dem 18. Dezember österreichischer Bundeskanzler. Vor Berlin war er schon zur EU-Spitze nach Brüssel und zu Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron gereist. An diesem Donnerstag wird er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen.