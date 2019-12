Führende Köpfe der Nato: Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, Donald Trump, Präsident der Vereinigten Staaten, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Recep Tayyip Erdogan. (DPA)

Zum feierlichen Dinner im Buckingham-Palast kam es am Ende doch nicht. Königin Elizabeth II. beließ es zum Auftakt des Nato-Geburtstagsgipfels in London beim Stehempfang für die Staats- und Regierungschefs, und das war vermutlich eine gute Idee angesichts der Spannungen innerhalb der Allianz – royaler Prunk hin oder her. Eigentlich wollte sich die Nato selbst feiern. 70 Jahre ist das Militärbündnis alt, doch trotz der gemeinsamen Geschichte fiel es den Partnern schwer, Harmonie auszustrahlen.

Die Unstimmigkeiten und der Streit um Geld und Ausrichtung bestimmen längst den Ton unter- und in gewissem Ausmaß auch übereinander. Wenn sich am Ende dieses Gipfels alle zufrieden auf die Schulter klopfen angesichts einer Einigung auf eine gemeinsame Abschlusserklärung sowie nach zwei Tagen ohne echte Eklats, zeugt die zur Schau gestellte, angestrengte Einheit vor allem von Scheinheiligkeit. Die Probleme bleiben dieselben.

Die scharfen Worte von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mögen als jüngster Aufreger gedient haben. Für echte Aufregung sollte dagegen eher sorgen, dass einige Regierungschefs mit Gegenangriffen antworteten, anstatt sich im Detail mit der Kritik von Macron auseinanderzusetzen und konkrete Vorschläge für Kompromisslösungen zu liefern. Der Franzose hat nämlich im Prinzip recht, auch wenn er mit seiner „Hirntod“-Diagnose etwas in der Begriffswahl überzogen hat. Gesund stellt sich das Bündnis keineswegs dar. Die Diskussion um mehr europäische Eigenständigkeit in Sicherheitsfragen schwelt zwar seit vielen Jahren vor sich hin, aber es war längst überfällig, dass jemand in aller drastischen Deutlichkeit die Realität beschreibt, wie sie ist – und nicht, wie man sie sich wünscht. Nur so dürften Fortschritte erzwungen werden, die angesichts der Struktur der Allianz ohnehin nur schleppend erreicht werden können. Wenn überhaupt. Die Nato muss endlich eine Strategie entwickeln. Viel zu lange hat sie es versäumt, ein politisches Gewicht zu erhalten. Das mag so lange funktioniert haben, wie die Allianz vor allem reagieren musste. Mittlerweile aber stellt sich die Lage weitaus komplizierter dar.

Die Nato steckt in der Krise, ein Ausweg deutet sich bislang nicht an. Diesen Umstand können auch die netten Worte zum Abschluss des Gipfels nicht überdecken. Zu weit gehen die jeweiligen Interessen der Mitglieder auseinander, Sicherheits- und Rüstungspolitik werden noch immer national gedacht. Wenn der Terrorismus als größter Feind der Nato bewertet wird, ist der Hinweis angebracht, dass innerhalb des Bündnisses eine gemeinsame Definition von Terrorismus fehlt. Das Dilemma der Mitglieder besteht darin, dass die Nato zwar ihre Gegner definieren oder – wie jetzt mit China – ändern kann. Aber dem Bündnis mangelt es an einem Instrument, um problemhafte Beziehungen zu schwierigen Ländern eigenständig zu verbessern. Es gibt kein Nato-Mandat, um mit China oder Russland zu einer Entspannung zu kommen. Die Allianz ist machtlos der Diplomatie ihrer einzelnen Mitglieder ausgeliefert. Sie kann nur aushalten, aber nicht handeln. Das macht die Nato zum Spielball einzelner Player, die keine gemeinsame Linie verfolgen.

Hinzu kommt, dass Macron ausgesprochen hat, was Deutschland oder Großbritannien entweder nicht sehen wollen oder bewusst verweigern, anzuerkennen. Washington ist kein verlässlicher Partner mehr. Das hat unter anderem der nicht abgesprochene Rückzug aus Nordsyrien gezeigt. Staaten agieren autonom und ohne Abstimmung mit den Partnern. Ordnungspolitische Entscheidungen werden in dem Bündnis nicht getroffen. Umso mehr muss Europa eine Lösung finden, wie es das Vakuum füllen kann, das diese Entwicklungen hinterlässt.

In der Vergangenheit zu schwelgen, hilft da nicht. Trump ist keine kurze Episode, sondern spiegelt vielmehr den fundamentalen Wandel dafür wider, wie die USA die Welt betrachten. Darauf zu warten, dass der Republikaner in naher Zukunft abgewählt wird, ist naiv. Vielmehr müsste man die Bedeutung seiner Präsidentschaft begreifen und sich auf die Konsequenzen vorbereiten, sollte Trump in eine zweite Amtszeit gehen. Er ist ohnehin nur Symptom. Es wird auch mit einem anderen US-Präsidenten kein Zurück geben zur Vor-Trump-Ära. Die USA ziehen sich zunehmend aus der Verantwortung zurück, isolieren sich mehr als je zuvor. Sich weiter darauf zu verlassen, dass die Amerikaner den Sicherheitsschirm über Europa spannen, ist gefährlich. Natürlich brauchen die beiden Seiten einander. Trotzdem muss von Berlin bis London ein Umdenken stattfinden.