Das Europa-Hauptquartier der US-Armee in Wiesbaden-Erbenheim. Die Vereinigten Staaten wollen mehr als ein Viertel ihrer Soldaten aus Deutschland abziehen. (Arne Dedert/DPA)

Es kam, wie es kommen musste: Donald Trump hat den Rückzug von mehr als einem Viertel der in Deutschland stationierten Truppen bestätigt. Wer etwas anderes erwartet hatte, gab sich einer Illusion hin. Der Präsident teilt nicht die warmen Gefühle, die Transatlantiker hierzulande für das Bündnis hegen. Das führte bereits in der Vergangenheit zu einer Reihe von Fehleinschätzungen.

Nur weil die Bundesregierung nicht in diese Entscheidung eingebunden war, handelte es sich nicht bloß um “Überlegungen zu einem Truppenrückzug”. Der war bereits Anfang Juni beschlossene Sache, als Trumps Nationaler Sicherheitsberater Robert O’Brien ein entsprechendes Memorandum unterzeichnete. Darin erhielt das Pentagon den Auftrag, den Abzug bis September umzusetzen. Insofern hat Trump am Montag im Weißen Haus wenig Neues verkündet.

Mit dem Rückzug schaden die Vereinigten Staaten in erster Linie nicht Deutschland, sondern ihren eigenen strategischen Interessen. Umgekehrt wird es in Deutschland und Europa nun allerhöchste Zeit, die sicherheitspolitischen Scheuklappen abzulegen und endlich in die eigene Sicherheit zu investieren.