(Stephan Meinking (U))

Das hätte nicht passieren dürfen. Ausgerechnet in einem der prominentesten Justizfälle Europas, im Auslieferungsstreit um den katalanischen Separatistenchef Carles Puigdemont, unterläuft den Oberlandesrichtern in Schleswig ein bedenklicher Schnitzer: Sie vertun sich mit einem für den Vorwurf der Veruntreuung entscheidendem Datum. Man könnte sagen: Richter irren halt auch manchmal. Und in diesem Falle sogar drei Oberlandesrichter der 1. Strafkammer in Schleswig, denen dieser Fehler nicht auffiel. Doch vertrauensfördernd ist dies nicht gerade. Das Oberlandesgericht (OLG) muss sich daher fragen lassen, ob es diesen brisanten Fall wirklich mit der gebotenen Sorgfalt behandelt.

Die nun zutage gekommene Schlamperei im OLG-Beschluss dürfte Wasser auf die Mühlen der spanischen Behörden sein. Die Justiz in Madrid hegt ohnehin schon den Verdacht, dass die deutschen Richter das spanische Auslieferungsgesuch nicht ordnungsgemäß behandeln. Deswegen denkt Spaniens Oberster Gerichtshof inzwischen daran, diesen Auslieferungsstreit dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen. Damit dieser prüft, ob das Vorgehen des OLG dem europäischen Geist entspricht.