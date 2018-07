Es ist eine Zahl, die schockiert: Weltweit wurden vergangenes Jahr 207 Menschen umgebracht, weil sie die Umwelt schützen wollten. So viele wie nie zuvor, und die tatsächliche Zahl dürfte noch höher sein. Drei Viertel der getöteten Aktivisten gehörten indigenen Stämmen an, die ihr Land verteidigt haben – so steht es im Bericht der Organisation Global Witness. Hinter jedem der Morde steckt damit ein Stück Natur, das sich ein Unternehmen unrechtmäßig unter die blutigen Nägel gerissen hat.

Der Bericht macht deutlich, wie hart und schmutzig es im Kampf um Ressourcen zugeht. Strukturen aus profitgierigen Geschäftsleuten und korrupten Regierungen machen indigene Völker, kleine Bauern und Aktivisten zu einem einfachen Ziel. Sie sind das schwächste Glied in einer Lieferkette, die bis nach Europa und auch nach Deutschland reicht. Der Kaffee auf dem Frühstückstisch, das Palmöl in der Seife – immer mehr Morde passieren wegen Rohstoffen für Konsumgüter. Deshalb müssen auch europäische Unternehmen die 207 Toten als Mahnung verstehen: Entlang der Lieferketten darf kein Platz für Menschenrechtsverletzungen sein.