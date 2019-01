Nach wochenlanger Blockade der US-Regierung verkündet Präsident Donald Trump eine vorläufige Einigung im Haushaltsstreit. (Evan Vucci/AP/dpa)

Der „Mann für die schmutzigen Tricks“, wie sich Roger Stone selbst nannte, hat ausgespielt. Dafür sorgte Robert Mueller, der den langjährigen Vertrauten Donald Trumps filmreif in seiner Villa von Fort Lauderdale dingfest machte. Stone muss sich nun in der Russland-Affäre vor Gericht in sieben Anklagepunkten verantworten. Das dürfte nicht leicht werden, da Mueller einen ziemlich wasserdichten Fall vorgelegt hat. Es scheint klar zu sein, dass Stone als Scharnier zwischen Trump und Wikileaks funktionierte. Die von dem höchst umstrittenen Julian Assange gegründete Organisation machte sich im Wahlkampf freiwillig zu einer Plattform, über die russische Staatshacker bei den Demokraten gestohlene E-Mails publizierten.

Mueller legt damit keinen „rauchenden Colt“ vor, der die mutmaßliche Verschwörung zwischen Trump und den Russen beweist. Aber er fügt den Ermittlungen ein wichtiges Puzzleteil hinzu. Zudem gibt er zu erkennen, weitere Mitwisser im Visier zu haben. Einer davon dürfte Steven Bannon sein, der andere der Präsident selbst. Wie so oft versteckt Mueller die explosiven Stellen seiner Ermittlungen im Beiläufigen. In dieser Klageschrift ist es eine Formulierung im Passiv, die auf einen Auftraggeber im Trump-Team hindeutet. Das illustriert das Vorgehen Muellers. Wie in einem Mafia-Verfahren arbeitet sich dieser von unten nach oben vor. Mit der Anklage gegen Stone hat er nun dessen langjährigen Vertrauten ins Visier genommen.

Kein Wunder, dass es Trump zunächst die Sprache verschlug. Es wird zunehmend eng für den Präsidenten. Das spürt er selbst offensichtlich auch. Nicht zuletzt deshalb verkündete Trump am Freitag urplötzlich ein Ende des Haushaltsstreits. Eine Übergangsfinanzierung, die nun vereinbart wurde, hatte der Präsident zuvor stets kategorisch abgelehnt. Sein durchsichtiger Plan, damit von der Affäre Stone abzulenken, dürfte allerdings kaum aufgehen.