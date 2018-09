Die großen Reformpläne von Jean-Claude Juncker zur Vollendung der Währungsunion sind eher ein Schnellschuss. So nützlich die Schaffung eines EU-Finanzminister scheint, so viel Gefahr birgt die Vermischung zweier bislang sauber getrennter EU-Institutionen – der des Rates, in dem die Mitgliedstaaten Entscheidungen treffen, und der der Kommission, die Vorschläge macht und als Kontrollbehörde dient.

Auch die Idee des Europäischen Währungsfonds, die auf den ersten Blick sinnvoll erscheint, wirkt auf den zweiten schon weniger attraktiv. Zum einen weil die bisherigen Strukturen und damit auch Finanzen des ESM übernommen werden sollen – der bislang aus den Kassen der Mitgliedstaaten gefüttert wurde. Zum anderen weil auch hier der Verdacht nahe liegt, dass es sich nicht um eine gänzlich unabhängige Institution handeln würde.

Natürlich sind die Pläne der Kommission lediglich Vorschläge, denen die Mitgliedstaaten und das Parlament zustimmen müssen. Doch wenn die Gedanken so wenig durchdacht sind, droht die fällige Reform in unzähligen, zeitraubenden Diskussionen zu verfransen. Schnelle Änderungen erreicht Juncker so jedenfalls nicht.