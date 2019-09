Markiert er nur den starken Mann? Sowohl mit seiner Syrien- als auch mit seiner Wirtschaftspolitik ist Recep Tayyip Erdogan gescheitert. (dpa)

Der unerwartete öffentliche Flirt des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan mit Atomwaffen dürfte Washington und Brüssel alarmiert haben. „Einige Länder haben Raketen mit Nuklearsprengköpfen, und nicht nur eine oder zwei“, hatte Erdogan jüngst erklärt. „Aber uns wird gesagt, wir dürfen solche Raketen nicht haben. Das kann ich nicht akzeptieren.“ Zwar ist seine Begründung, die Türkei müsse nuklear aufrüsten, wenn seine Nachbarn es tun, eine folgerichtige Reaktion auf Washingtons Kündigung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran. Schon früher haben türkische Spitzenpolitiker betont, sie würden eine atomare Bewaffnung des Nachbarlandes Iran nicht hinnehmen. Aber noch nie wurde der Anspruch auf Atomwaffen so offen auf höchster politischer Ebene geäußert. Wozu braucht ein Nato-Mitglied, das unter dem Schutz des Bündnisses und von US-Atomwaffen steht, eine eigene nukleare Rüstung?

Erdogans kaum verhüllte Drohung ist zudem ein schwer erträglicher Affront gegen das weltweite Sicherheitsgefüge, da die Türkei den Atomwaffensperrvertrag und andere Abkommen gegen Massenvernichtungswaffen unterzeichnet hat. Die Absichten des Autokraten könnten in der Region wie ein Brandbeschleuniger wirken. Nicht nur die Türkei, auch der regionale Konkurrent Saudi-Arabien will die Bombe, Israel hat sie bereits. Auf Jerusalem verwies Erdogan auch zu seiner Legitimierung: „Sie schrecken andere Nationen ab, weil sie Nuklearraketen haben.“ Ein atomares Wettrüsten im notorisch instabilen Nahen Osten aber wäre ein Albtraum, den die Nato und die EU als direkter Anrainer unter allen Umständen verhindern sollten.

Erdogans Atomwaffendrohung passt jedoch zu seiner ambivalenten Haltung zur Nato und zu den USA. Sie lässt sich verstehen als weiterer Ausdruck seiner politischen Strategie, die Türkei aus dem westlichen Bündnis zu lösen, eng verknüpft mit dem Scheitern seiner Politik in Syrien, wo die Türkei gerade zwischen russischem und amerikanischem Druck zerrieben wird.

Erdogan traut dem Nato-Schutzschirm nicht mehr, sondern betrachtet das Bündnis zunehmend als Gegner. Hintergrund ist vor allem der gescheiterte Putschversuch vom Juli 2016, dessen Drahtzieher der türkische Autokrat in Washington vermutet. Die russischen S-400-Raketenabwehrbatterien werden nicht ohne Grund in Ankara aufgestellt. Erdogans Handeln ist davon bestimmt, sich vor einem möglichen weiteren Angriff zu schützen, unabhängig von allen außenpolitischen Zusammenhängen. Wie nach dem Putschversuch verlangten Hardliner aus Erdogans Umgebung jetzt, den Amerikanern die etwa 50 in der südtürkischen Nato-Basis Incirlik vermuteten Atomsprengköpfe gewaltsam abzunehmen.

Unklar ist, wie nahe die Türkei dem Besitz von Nuklearwaffen bereits ist. „Zurzeit führen wir unsere Arbeiten weiter“, sagte Erdogan – ein Hinweis, dass sein Land tatsächlich an der Bombe arbeitet. Schon lange vermuten westliche Geheimdienste, dass der Bau des ersten türkischen Atomkraftwerks Akkuyu nicht nur dazu dienen soll, die rohstoffarme Türkei von Energieimporten unabhängiger zu machen. Es wäre weit billiger, auf Sonne und Wind zu setzen, zumal sich die Türkei damit von dem Know-how des russischen AKW-Erbauers Rosatom abhängig macht. In Akkuyu wird als Abfall Plutonium entstehen, das für den Bau von Kernwaffen verwendet werden könnte.

Allerdings sind die technischen Schwierigkeiten groß, der Weg zur Atommacht ist entsprechend weit. Der Zweck der Atomwaffenrede kann deshalb nur als verbale Bombe verstanden werden, mit der ein innen- wie außenpolitisch bedrängter Erdogan seine Bereitschaft erklärt, internationale Verträge zu brechen und die gesamte Region weiter zu destabilisieren, falls sich als Gegner empfundene Kräfte nicht seinem Willen beugen.

Ein ähnliches Ziel verfolgt er mit seinem zweiten verbalen Sprengsatz – der Drohung, den Flüchtlingspakt mit der EU zu kündigen. Beides sind letztlich Hilferufe im Gewand der Erpressung, weil Erdogan von seinen Fehlern in der Syrien- und Wirtschaftspolitik eingeholt wird. Doch allein sein aufdringlicher Flirt mit der Bombe muss von allen Nachbarn als Bedrohung verstanden werden. Dies wird den strategischen Einfluss Ankaras nicht stärken, sondern die Türkei weiter isolieren und die Paranoia ihres Staatschefs verstärken, was ihn noch unberechenbarer macht.

Dagegen gibt es derzeit kein probates politisches oder diplomatisches Mittel. Erdogan selbst ist zu einer tickenden Zeitbombe geworden.