Ab 4. Mai soll wieder Leben in die Klassenräume einziehen. Zumindest soll ab dann der Schulbetrieb der höheren Jahrgänge wieder beginnen (Symbolbild). (Julian Stratenschulte)

Der Schulbetrieb in Deutschland soll am 4. Mai beginnend mit den Abschlussklassen, den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen und den obersten Grundschulklassen wieder aufgenommen werden. Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich. Darauf haben sich Bund und Länder am Mittwoch verständigt, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

In einer Beschlussvorlage für die Schalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten war die Rede davon, dass die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) bis zum 29. April ein Konzept vorlegen solle, „wie der Unterricht unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Abstandsgebots durch reduzierte Lerngruppengrößen, insgesamt wieder aufgenommen werden kann“.

Dabei solle neben dem Unterricht auch das Pausengeschehen und der Schulbusbetrieb mit in den Blick genommen werden. „Jede Schule braucht einen Hygieneplan.“ Die Schulträger seien aufgerufen, die hygienischen Voraussetzungen vor Ort zu schaffen und dauerhaft sicherzustellen.

Großveranstaltungen sollen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden - auch Fußballspiele. Auch darauf haben sich die Ministerpräsidenten der Länder und die Bundeskanzlerin nach Informationen der DPA geeinigt. Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen durch die Länder getroffen werden.

Fußballspiele und weitere Großveranstaltungen sollen bis Ende August untersafgt werden. Darauf haben sich Bund und Länder ersten Informationen zufolge geeinigt. (nordphoto)

Im Kampf gegen das Coronavirus wollen Bund und Länder zudem das Tragen von Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel "dringend" empfehlen. Eine generelle bundesweite Maskenpflicht soll es demnach aber nicht geben, wie die dpa ebenfalls am Mittwoch aus den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Merkel erfuhr. Weiter hieß es, der Bund werde den Ländern vorschlagen, die Kontaktbeschränkungen noch mindestens bis zum 3. Mai aufrecht zu erhalten.

Die Gespräche zwischen der Kanzlerin und den Länderchefs dauern zur Stunde an. (dpa/rab)

++ Weitere Informationen folgen ++