Umschlagplatz, aber auch Konjunkturbarometer: Der Containerterminal an der Stromkaje in Bremerhaven. (Ingo Wagner / dpa)

Nun ist es amtlich: das Statistische Bundesamt meldet einen Rückgang beim Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2019 von 0,1 Prozent. Was schon lange befürchtet wurde, ist nun eingetreten: Die wirtschaftliche Abschwächung hat Deutschland erreicht. Die Abschwächung ist noch nicht dramatisch – dramatisch aber bleibt das politische Umfeld, das nun auch Deutschlands Wirtschaft zu schaffen macht. Ein Szenario aus Drohungen und Unsicherheiten bestimmt für die Akteure in der Wirtschaft das Geschehen. Der Handelskrieg zwischen China und den USA, der ungelöste Brexit und ein neuer Nationalismus, der von Osteuropa aus mittlerweile auch die Politik in Italien mitbestimmt. Nur Schlagworte vielleicht, hinter denen sich aber eine komplexe und vor allem explosive Mischung verbirgt. Wie auch immer die Lösungen aussehen – eskaliert dieses Geschehen, so werden wir auch in Deutschland eine tiefe Wirtschaftskrise zu erwarten haben.

Nun mag mancher einwenden, dass es sich hier um „große Politik“ handele, die vielleicht multinationale Industriekonzerne aus dem Automobil- oder Maschinenbausektor betreffe, nicht aber den Mittelstand. In den meisten Fällen agieren kleine und mittlere Unternehmen regional, Ländergrenzen überschreiten sie seltener. Alljährlich befragen wir den Mittelstand in der Metropolregion Bremen/Oldenburg. Die aktuellen Ergebnisse vom Frühjahr geben zu denken.

Mittelständische Betriebe erwarten Rückgang ihrer Gewinne

Die Hoffnung auf steigende Umsätze hat gelitten, die Zahl der Pessimisten in unserer Metropolregion ist gestiegen. Eine gewisse Ernüchterung macht sich auch bei den weiteren Ertragserwartungen der Mittelständler breit. Fast jeder sechste Betrieb fürchtet einen Rückgang der Gewinne.

Dabei müssen wir von einem hohen Niveau sprechen, von dem diese Unternehmen bei der Beurteilung ausgehen. Die flaueren Zahlen, die uns für Konjunktur und Finanzierung präsentiert werden, sind gerade im Hinblick auf die weiteren Aussichten für die Zukunft auch von Sorgen geprägt. Wir sollten also nicht von Rezession sprechen, das geben die Zahlen nicht her.

Die Einbußen, die wir in unserer Region sehen, zeigen uns allerdings deutlich, wie eng die Wirtschaft international über Grenzen hinweg verknüpft ist. Sie führen uns vor Augen, dass diese Verbindung auch gleichsam vertikal verläuft: Von den aktuellen weltpolitischen Problemen sind wir in Bremen und Bremerhaven genauso betroffen wie in China – und zwar nicht nur das große Industrieunternehmen, sondern auch der kleine Mittelständler.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Geschäftsführer des Wirtschaftsinformations- und Inkassodienstleisters Creditreform Bremen-Bremerhaven Dahlke KG.