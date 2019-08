Sind laut "Spiegel Online" im Rennen um den künftigen SPD-Vorsitz: Ralf Stegner und Gesine Schwan. (Rehder/Schindler/dpa)

Im Rennen um den künftigen SPD-Vorsitz wollen sich die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, Gesine Schwan, und Parteivize Ralf Stegner als Duo bewerben. Das verlautete am Mittwoch aus Parteikreisen in Berlin. Zuerst hatte der „Spiegel Online“ darüber berichtet. Stegner wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern. Nach „Spiegel“-Informationen haben Stegner und Schwan ihre Kandidatur gegenüber den drei kommissarischen Vorsitzenden Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel angekündigt. Am Freitagmittag wollen sie sich in Berlin öffentlich erklären, wie es aus Parteikreisen weiter hieß. (dpa)